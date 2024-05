Corte de Ruta 7 en Vista Alegre por reclamo de ATE, este lunes

Esta lunes a la mañana, trabajadores del municipio de Vista Alegre agrupados en ATE comenzaron un corte en la Ruta 7 en Vista Alegre. Según informó a RÍO NEGRO RADIO, Ricardo Tabia, el delegado del gremio, es en reclamo por el pago adeudado de un plus en el mes de abril, que afectaría a aproximadamente 60 trabajadores. Se trata de un bloqueo total a la altura del Gauchito Gil. Aseguraron que los vehículos pueden tomar el desvío desde el ingreso de la localidad, saliendo por el puente del dique Ballester.

Tabia informó que el corte comenzó a las 5.30 y que no tiene hora de finalización. Se debe a un conflicto con el intendente José Asaad.

«Venimos tratando de llevar adelante el diálogo, pero estamos a 26 de mayo y muchos compañeros no han percibido el plus» señaló. Se trata de más de 60 trabajadores que se dedican a la tarea «de bombeo, agua, cloacas y recolección de residuos».

Tabia hizo especial referencia a aquellos que se dedican a la recolección de residuos y relató «cuando los compañeros finalizaron la tarea fueron hasta Neuquén para descargar y se encontraron con que el municipio no había pagado el CAM (Complejo Ambiental de Neuquén) y no pudieron, tuvieron que volver».

Es a la altura del Gauchito Gil. Foto: Gentileza ATE.

También, denunciaron que además de esa situación y la falta de pago del plus del mes de abril, no les entregan los elementos de protección. «Es cierto que el sábado se le depositó a algunos, pero hay muchos que no han percibido el mes de abril«, aseguró. «El próximo mes nos vamos a encontrar con la misma situación», afirmó.

En cuanto a la protesta, insistieron en la existencia de un desvío y no especificaron un horario en el que levantarían la protesta.

