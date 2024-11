Scalesi a Weretilneck: «estoy para dar una mano, pero no puedo recibir todas cachetadas»

Juan Carlos Scalesi tiene 74 años y ya sumó 30 años al frente de UPCN rionegrina. Este mandato es el octavo consecutivo y concluye en el 2026, sin descartar que intente otro período.

Siente que recupera participación y vínculo con el gobierno provincial mientras relata que los últimos años “fueron muy difícil. Nadie te atendía”, remarca.

Expresa una situación complicada en el marco nacional por “la pérdida de puestos de trabajo” y realiza en análisis regional, planteando “expectativas para Río Negro “por sus “proyectos energéticos que espera se concreten. Espero que esto vaya mejorando”.

– P: ¿Y la situación de los estatales?. ¿Hay respuestas frente a la postura del gobierno que las subas fueron mayores a la inflación?

– R: Eso hay que discutirlo mucho. No se cuenta todo. No incorporan la inflación del 12% y del 22% cuando asumió Milei. En enero y febrero existieron bonos que desaparecieron. Es cierto hubo un aumento muy significativo en los salarios más bajos. Hay que hablar también de las malas negociaciones de años anteriores, con bonos o pagos en negro, entonces ahora no tenemos carrera administrativa. Un empleado de 40 años tiene una diferencia de 300 mil pesos del agente inicial.

-P: ¿El gremio está focalizado en esa cuestión?

-R: Hicimos un escalafón para el personal de las leyes 1844 y 1904. Espero que lo tomen, ya hemos tenido dos o tres reuniones, y el martes o miércoles nos reunimos con el ministro (Gabriel) Sánchez. La decisión de esa corrección es política.

– P: El gobierno está cerrado en que no hay recursos.

-R: En el inicio de la gestión, hablé con Weretilneck de los aumentos con sumas fijas y llevar el mínimo a los 500.000 pesos (en marzo). Fue un impacto muy fuerte, pero le dije no sigas con eso, pero siguió hasta el último trimestre que aceptó la aplicación de bonificable. Hoy, la Provincia no tiene ingresos y reconozco que está en una situación difícil, pero somos los únicos (personal de las leyes 1844 y 1904) que no cobramos realmente el 40% de la zona desfavorable ( su liquidación solo se aplica en sumas remunerativas). La categoría máxima no llega al 15% de sus ingresos. Sería aplicar un porcentaje en forma progresiva para la zona desfavorable. Es el momento de la corrección por la baja inflación y para cerrar el bimestre porque lo de las sumas fijas está agotado.

“La Provincia no tiene recursos, me pide una mano y estoy dispuesto a dársela, pero no puedo recibir todas cachetadas”. Juan Carlos Scalesi, el titular de UPCN, y su lugar en el actual presente.

– P: ¿Después de años de desencuentros, cómo definiría su relación con el gobierno provincial?

-R: Estamos bien. Fueron años muy difíciles, nadie nos atendía y se hace díficil cuando la patronal no te atiende. Un destrato total. Nos hicieron muchas cosas (relata la quita de los complejos y, entre otros, la reducción de sus ingresos). Recuerdo que me encontré en Buenos Aires con (la exgobernadora Arabela) Carreras cuando estaba por asumir y me saludo con un miedo bárbaro. Nunca más la vi y, cuando años después, antes de irse, la encuentro en el aeropuerto. Ahí me dice que “no la dejaban”. “Sos la gobernadora”, le dije. Y me mostró una foto de una reunión que esos días había tenido yo en este despacho con Weretilneck, y me dice él “no me dejaba. Pero, ahora, hay que mirar para adelante.

Para Scalesi, la corrección propuesta de la zona desfavorable «sería un porcentaje en forma progresiva» y es el momento por la baja de la inflación. Foto: Pablo Leguizamon

-P: ¿Hay vínculo directo con el gobernador?

-R: Si, habló con él. Lo invité para el acto del jueves (un encuentro en Viedma con la presencia del secretario general de UPCN Nación, Andrés Rodríguez) pero estaba en el aniversario de Regina.

-P: ¿Considera que hay una recomposición y un reposicionamiento de UPCN?

-R: La Provincia no tiene recursos y él me pide una mano. Estoy dispuesto a dársela, pero tampoco puedo recibir todas las cachetadas. Eso pasó con las guardias, con un aumento del 30% para las enfermeras y el 100% para los médicos.

-P: ¿En el tablero, también, está en marcha el Convenio Colectivo de Trabajo donde UPCN no quiere participar?

– R: No estaremos si no hay cambios en la ley, que incorporen la cuestión salarial en la discusión…

– P: Ese punto están de acuerdo de incluirlo…

-R: También se debe contemplar con preponderancia de UPCN, que es el gremio con más afiliados. Nosotros hemos entregado propuestas de reformas. Se registra una baja general de afiliados en los gremios.

-P: ¿Cuál sería el motivo?

-R: No todas son iguales pero se alude que están achicando gastos, el Directv, internet y la cuota sindical, que significa el aporte al gremio y la parte de la obra social.