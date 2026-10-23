Alerta naranja por tormentas en Río Negro y Neuquén: el pronóstico de hoy y cómo afecta a cada signo del zodíaco

El viernes llega con inestabilidad, lluvias y alertas por tormentas en Neuquén y Río Negro. Entre el frío, el viento y los cambios de tiempo, el horóscopo revela cómo aprovechar la jornada según cada signo y qué conviene evitar.

El pronóstico del tiempo para este viernes 23 de octubre de 2026 anticipa una jornada de inestabilidad en distintas regiones de Neuquén y Río Negro. Las lluvias, el descenso de las temperaturas y la posibilidad de tormentas invitan a modificar planes y buscar actividades alternativas. Pero ¿cómo puede interpretar cada signo del zodíaco este escenario?

Según los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones meteorológicas serán variables, con sectores bajo alerta amarilla y naranja. Desde la mirada simbólica de la astrología, el comienzo de la temporada de Escorpio propone aprovechar este viernes para ordenar emociones, revisar prioridades y encontrar nuevas motivaciones.

Pronóstico para hoy en Neuquén y Río Negro: cómo estará el tiempo en los Valles, Lagos, Línea Sur y Costa

El viernes estará marcado por la inestabilidad, aunque con diferencias entre las regiones.

Alto Valle y Valle Medio: cielo mayormente cubierto, ambiente fresco y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. En General Roca rige una alerta amarilla para la tarde.

cielo mayormente cubierto, ambiente fresco y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. En General Roca rige una alerta amarilla para la tarde. Zona de Lagos: Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes tendrán condiciones inestables, con alertas por tormentas en sectores cordilleranos y precordilleranos.

Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes tendrán condiciones inestables, con alertas por tormentas en sectores cordilleranos y precordilleranos. Línea Sur: será una de las regiones que requerirá mayor precaución, con alerta naranja en sectores de la meseta por posibles tormentas fuertes, actividad eléctrica y granizo.

será una de las regiones que requerirá mayor precaución, con alerta naranja en sectores de la meseta por posibles tormentas fuertes, actividad eléctrica y granizo. Costa Atlántica: en Viedma y alrededores se prevé tiempo fresco, nubosidad y períodos de inestabilidad. En Las Grutas se espera una máxima cercana a los 13 °C, con viento del sur.

La AIC anticipa que las condiciones comenzarán a mejorar durante el fin de semana, con un progresivo ascenso de las temperaturas.

Horóscopo de hoy: cómo influye el pronóstico del viernes 23 de octubre en cada signo

El cielo gris, las lluvias y el frío pueden cambiar las actividades previstas para este viernes. Aunque el tiempo meteorológico no determina el destino ni la personalidad de los signos, la astrología propone una lectura simbólica para adaptar la jornada al clima.

Aries: las tormentas te invitan a bajar un cambio

Aries suele asociarse con la acción y el movimiento. Un viernes lluvioso puede sentirse como una interrupción de sus planes, pero también ofrecer una oportunidad para resolver pendientes.

Consejo: evitá desplazamientos innecesarios si hay alerta meteorológica. Aprovechá para organizar tu fin de semana y canalizar la energía en actividades bajo techo.

Tauro: el frío favorece los pequeños placeres

Para Tauro, el descenso de las temperaturas puede ser la excusa perfecta para recuperar tranquilidad. La comodidad del hogar, una comida casera y los encuentros íntimos serán protagonistas.

Consejo: no te exijas demasiado. Una tarde tranquila puede ayudarte a recuperar energías.

Géminis: un día para cambiar de planes sin frustrarte

Las lluvias pueden obligar a modificar reuniones o actividades. La flexibilidad, una de las cualidades atribuidas a Géminis, será su mejor herramienta.

Consejo: aprovechá para conversar, leer, estudiar o retomar un proyecto creativo que tenías pendiente.

Cáncer: el clima invita a conectar con las emociones

El cielo cubierto y las temperaturas bajas pueden convertirse en el escenario ideal para disfrutar de la intimidad del hogar.

Consejo: buscá actividades que te hagan sentir bien, compartí tiempo con personas queridas y evitá sobrecargarte de responsabilidades.

Leo: el mal tiempo no tiene por qué apagar tu entusiasmo

Leo puede sentir que la lluvia limita sus posibilidades de salir y disfrutar. Sin embargo, la jornada ofrece alternativas para expresar su creatividad.

Consejo: cambiá una salida al aire libre por una actividad cultural, una reunión o un proyecto personal.

Virgo: un viernes ideal para ordenar lo pendiente

La inestabilidad puede resultar una buena oportunidad para que Virgo ponga al día asuntos laborales, domésticos o personales.

Consejo: organizá tus tareas, revisá compromisos y dejá espacio para descansar. No todo tiene que resolverse hoy.

Libra: buscá equilibrio entre tus planes y el descanso

Después de una semana intensa, Libra puede encontrar en el viernes fresco una oportunidad para recuperar armonía.

Consejo: si el tiempo obliga a cancelar una salida, no lo vivas como una pérdida. Elegí actividades que te permitan disfrutar sin exigencias.

Escorpio: comienza tu temporada y el clima acompaña la introspección

Con el ingreso del Sol en Escorpio, comienza una etapa astrológica asociada con la transformación personal.

El ambiente lluvioso puede funcionar como un escenario simbólico para reflexionar sobre decisiones y vínculos.

Consejo: dedicá tiempo a pensar qué querés cambiar antes de actuar impulsivamente.

Sagitario: la lluvia pone a prueba tus ganas de aventura

Sagitario suele vincularse con los viajes, la exploración y las actividades al aire libre. Las alertas meteorológicas pueden exigir modificaciones.

Consejo: evitá excursiones en zonas bajo alerta y aprovechá para planificar una próxima escapada.

Capricornio: el clima favorece la planificación

Para Capricornio, este viernes puede ser productivo incluso sin salir de casa. La organización y la paciencia serán grandes aliadas.

Consejo: revisá tus objetivos económicos y laborales, pero reservá un momento para desconectarte.

Acuario: creatividad para transformar un día gris

Acuario puede encontrar inspiración donde otros ven dificultades. El cambio de tiempo invita a probar actividades diferentes.

Consejo: aprovechá para desarrollar ideas, escuchar música, aprender algo nuevo o conectar con amistades.

Piscis: un viernes para escuchar tus necesidades

La sensibilidad asociada con Piscis encuentra en una jornada fresca y lluviosa un buen contexto para bajar el ritmo.

Consejo: elegí actividades relajantes, evitá compromisos innecesarios y priorizá tu bienestar emocional.

Qué recomienda el horóscopo para aprovechar este viernes de lluvia

El comienzo de la temporada de Escorpio propone, desde la interpretación astrológica, un momento para revisar emociones, reorganizar proyectos y prestar atención a las necesidades personales.

Para los signos de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, el desafío será aceptar los cambios de planes. Los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, podrán aprovechar para organizar sus prioridades.

Mientras tanto, Géminis, Libra y Acuario encontrarán alternativas en la creatividad y la comunicación. Para Cáncer, Escorpio y Piscis, la propuesta será dedicar tiempo al descanso y los vínculos cercanos.

El mensaje de este viernes es aprender a adaptarse: cuando el clima cambia los planes, también puede aparecer una oportunidad para disfrutar de otra manera.

En las zonas bajo alerta meteorológica, las recomendaciones oficiales de seguridad deben tener prioridad sobre cualquier actividad prevista.