Esto es lo que tenes que hacer para tener éxito en el amor, según tu signo del zodíaco

Los 12 signos del zodíaco no solamente nos indican nuestra mayores virtudes y características. Sin embargo, tu signo también indica algo muy importante: tus defectos más grandes, aquello que tenemos que mejorar pero no nos animamos. Por eso, para tener éxito en el amor, mira que cambios podes hacer en tu vida para atraer a tu romance soñado.

Aries

Aries es conocido por ser testarudo, cuando se le mete una idea a la cabeza no se permite ceder. Necesitas aprender a soltar y escuchar las opiniones de tu pareja. Además, el primer signo del zodíaco tiende a dejarse llevar por sus impulsó, lo que puede llevar a tomar decisiones muy apresuradas. Aunque cueste aceptarlo, en una relación es importante prestarle tanta atención a la otra persona como a uno mismo.

Tauro

Tauro lo quiere todo en el amor, tiene en claro lo que quiere y no se va conformar con menos. Quiere encontrar a alguien con quien construir una relación a largo plazo, sin embargo, a veces su determinación e intensidad puede jugarle en contra. Además, este signo de tierra puede llegar a ser algo posesivo y poco flexible. Encuentra un punto medio, será la clave para que la relación funcione.

Géminis

A este signo le gusta lo complicado, aquellas relaciones que te ponen a prueba. El cambio constante y los desafíos es algo que busca en los vínculos. Sin embargo, volverse adicto a las nuevas experiencias también es peligroso, ya que puede generarle dificultades para comprometerse. Géminis: amar es más que un momento de diversión. Amar es una decisión que incluye dificultades y hay que superarlas poco a poco.

Cáncer

Este signo de agua se caracteriza por el autosabotaje, se pone obstáculos uno tras otra a la hora de amar. Puede dejarse llevar por sus inseguridades y por ello terminar adoptando una actitud controladora con sus parejas. Cáncer: no evites las diferencias con tu pareja, por el contrario, celebra lo que los hace distintos. No caigas en la dependencia emocional, busca la independencia en tus relaciones.

Leo

Estar con alguien que es incapaz de reconocer tus cualidades no es para leoninos. Buscas un amor en el que te sientas valorado, escuchado y admirado y no pensas conformarte con menos. Sin embargo, no seas tan exigente, a veces, amar se trata de simplemente estar presente. No siempre tenes que recibir un aplauso, evita caer en la arrogancia.

Virgo

Virgo: tenes que recordar que el amor es todo menos perfecto. Deja de querer controlar los pasos que da la persona que amas, deja de aferrarte a que las cosas van a salir tal y como las tenes planeadas. Te estás aferrando a una idea que sólo existe en tu imaginación y eso hace que te pierdas de lo más importante, es decir, enamorarte de la verdadera persona que tienes delante. Disfruta más el momento, no es necesario tener todo planificado.

Libra

Libra, no podes evitar las conversaciones tensas. Para tener un verdadero lazo de amor se necesita hablar de incomodidades. Evitar el conflicto a toda costa te puede llevar a vivir una relación de fantasía y cuando te enfrentes a la realidad te vas a desmoronar terriblemente. Deja de preocuparte por lo que va a pasar y mejor hace que pase.

Escorpio

Escorpio: sabemos que tenes un caracter fuerte, pero eso no justifica los celos y la posesividad. Esas dos cosas son tus puntos débiles, las que pueden generar tensiones en la relación y hacer que la otra persona se agobié rápidamente. Deja tu intensidad para los besos, los abrazos, las caricias y las conversaciones largas. Confiá en tu pareja, sino el resentimiento podría arruinarlo todo.

Sagitario

Si hay algo que valoras como un tesoro es tu independencia, aunque, en tus relaciones ser así no es tan bueno, pues evita que tengas una relación profunda. Sagitario: tenes un corazón maravilloso, lleno de magia, pero necesitas soltarte un poco más a la hora de amar. Una entrega profunda no es sinónimo de que van a manipularte, al contrario, amar significa poner límites. Sé más paciente a la hora de querer y deja de tenerle miedo al compromiso.

Acuario

Para ti el amor debe ser libre, una relación en la que tu brillo nunca se apague, en la que te den ganas de avanzar y avanzar. Un amor que te escuche, te motive y que no te juzgue. No es fácil encontrar a alguien que te quiera por tu esencia y eso no significa que tengas algo malo, simplemente, tu corazón es único. Acuario, sí puedes amar y ser amado, pero no te aferres a buscar la adrenalina y lo poco convencional. A veces, un poco de rutina es lo que necesitas. Una relación necesita estabilidad y vos también, aunque te cueste aceptarlo.

Piscis

Piscis: vos sabes que amar es una de las más grandes bendiciones de la vida. Sin embargo, tené cuidado, no caigas en la idealización, porque podes enamorarte de alguien que no existe y ahí es cuando la codependencia no te suelta. Amar no es aceptarlo todo y mucho menos evadirlo todo. Amar es poner límites, hablar con la verdad y encontrar soluciones, no hay más.