Horóscopo de hoy martes 20 de febrero, signo por signo

Bienestar: Caerás en cuenta de que no tienes que llevar todo el peso de tus problemas en los hombros solitariamente. Aprende a compartirlo con quienes te aman.

Riqueza: No conseguirás concretar la venta de ese bien del que te quieres desprender. No te desanimes recibirás una mejor oferta.

Bienestar: No reniegues de las situaciones que la vida te ha impuesto y alégrate de las lecciones que esto te ha enseñado. Las vicisitudes nos ayudan a madurar.

Riqueza: Aprovecha la jornada para poner en condiciones aquel mueble antiguo. No esperes más para ponerlo en venta.

Bienestar: Busca paz interior y no pierdas la calma por cuestiones menores. Trata de que no surjan roces en el seno familiar porque pueden ser insalvables.

Riqueza: No le temas a los desafíos, si no te enfrentas a lo desconocido nunca lograrás prosperar económicamente. Prepárate.

Hoy: Una noticia inesperada causará gran estupor en tu ambiente laboral, pero a ti no logrará afectarte. Investiga más.

Riqueza: No vivas pendiente del pasado, los tiempos cambiaron y la economía es otra. Acepta que algunas veces te va bien y otras no.

Amor: En una relación siempre te entregas por completo, pero no te hagas muchas ilusiones con esta persona porque no funcionará.

Hoy: Los altibajos en tu estado de ánimo harán que tus colegas no sepan cómo acercarse a ti, estarás muy irritable y colérico.

Bienestar: Dedícate a terminar todas aquellas tareas que te quedaron pendientes. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

Amor: Para ti el sexo ocupa un lugar muy importante en la pareja. Pero tu pareja no opina lo mismo. Hablen y busquen un equilibro.

Bienestar: No puedes esperar toda la vida hasta que algún tipo de milagro ocurra y puedas ponerle fin a ciertos inconvenientes. Busca activamente resolverlos.

Riqueza: No permitas que la carga laboral de hoy te sobrepase. Asume este reto para que tus superiores vean tu capacidad.

Bienestar: En la vida, el poder adquisitivo no es directamente proporcional a la felicidad que se experimenta. Debes aprender a ver el valor oculto de las cosas.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: No saques a relucir tus problemas familiares delante de personas que no son de tu confianza. No le des tema para cimentos.

Amor: Los solteros del signo descubrirán que estar solos no es un mal estado para este momento de la vida. Disfruten más de la amistad.

Riqueza: No quieras tener siempre la razón. Por más que tus pensamientos sean buenos, debes darle tiempo a que maduren más.

Bienestar: Hoy es un día ideal para visitar a la familia o reencontrarte con aquellos amigos que hace mucho tiempo que no ves.