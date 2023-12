Horóscopo de hoy sábado 2 de diciembre, signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo.

Riqueza: Se presentarán ciertas situaciones en tu ambiente laboral en las que no te podrás permitir dudar. Confía en tus instintos.

Amor: Que tu tendencia a renunciar cuando las cosas se ponen difíciles no acabe con la relación con el posible amor de tu vida.

Riqueza: Ten presente que lo importante no es sólo mejorar tu presente, el futuro se abre ante ti y debes poner los cimientos del mismo.

Bienestar: Los días de intensa humedad te jugarán una mala pasada en el ámbito de la salud. No te expongas innecesariamente al sol o a calores extremos.

Amor: Las mentiras y los engaños no te llevarán lejos. Termina la relación con tu amante, antes de que esta termine con tu pareja.

Hoy: Sientes cómo tu objetividad y tu fría estabilidad se comienzan a desvanecer por un arrebato de pasión. No desesperes.

Hoy: Recibirás presiones por compromisos que habías tomado y no eres capaz de asumir. Debes tenerlo en cuenta para otras veces.

Bienestar: Si tienes el hábito de pensar que no puedes tener más de lo que tienes, llegó el momento de cambiar de pensamientos negativos y disfuncionales.

Riqueza: Debes ser muy pero muy precavido y no hacer gastos superfluos si no quieres que tu economía se vea demasiado resentida.

Bienestar: No cedas tus decisiones a otros, porque si quieres, puedes. Si no sabes hacia dónde quieres ir, difícilmente llegarás.

Bienestar: Todos los alimentos que llevan hidratos de carbono son generalmente apetitosos, pero tu estado físico indica que no debes consumirlos.

Hoy: Quizá hoy tengas problemas emocionales. Necesitas meditar y reflexionar antes de tomar decisiones, no actúes impulsivamente.

Amor: Deja de dilatar la presentación de tu pareja a la familia. Ella podría pensar que no estas tomando en serio la relación.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Tu casilla de correos necesita una buena limpieza. Hoy puede ser el día en que borres e-mails viejos y deseches el correo basura.

Amor: Valoras mucho la sinceridad y la persona que está a tu lado no es del todo transparente. No apuestes por algo que no funcionará.

Riqueza: Ese aumento de sueldo que hace tiempo estabas esperando, puede que se haga efectivo en estos días. Piensa en qué invertirlo.

Bienestar: Eres una persona simpática, activa, inteligente, con buena presencia. Tienes todo lo necesario para conquistar el mundo, hazlo.