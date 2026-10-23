Horóscopo: los 5 signos que tendrán grandes cambios con la temporada de Escorpio antes de noviembre

La temporada de Escorpio comenzó este viernes 23 de octubre de 2026 y promete sacudir las emociones, los vínculos y las decisiones personales. Después de varias semanas marcadas por la energía de Libra, el Sol ingresa en uno de los signos más intensos del zodíaco y abre un período que, según la astrología, invita a cerrar ciclos, recuperar la confianza y animarse a cambiar de rumbo.

De acuerdo con las interpretaciones astrológicas publicadas por La Nación y Clarín, el tránsito solar por Escorpio estará acompañado por Venus retrógrado y el inicio de la retrogradación de Mercurio, el sábado 24 de octubre. Esta combinación pone el foco en los sentimientos, las conversaciones pendientes y las decisiones que necesitan una revisión profunda. Escorpio, Tauro, Cáncer, Acuario y Piscis aparecen entre los signos que podrían experimentar movimientos significativos antes de que termine el mes.

Temporada de Escorpio 2026: por qué se esperan cambios importantes antes de noviembre

En astrología, Escorpio representa la transformación, la intensidad emocional y la capacidad de renacer después de una etapa difícil. Su temporada se extiende desde el 23 de octubre hasta el 22 de noviembre, pero los últimos días de octubre tendrán una particularidad: varios movimientos planetarios coincidirán en este signo.

Venus, asociado simbólicamente con el amor, el dinero y los valores personales, se encuentra retrógrado desde principios de mes. A esto se suma Mercurio retrógrado desde el 24 de octubre, un tránsito que tradicionalmente se vincula con la revisión de acuerdos, decisiones y comunicaciones.

No se trata necesariamente de cambios negativos. Para algunos signos, esta etapa podría representar la oportunidad de recuperar un proyecto, resolver una situación sentimental o encontrar una nueva dirección profesional.

Los 5 signos que podrían dar un giro inesperado a su vida antes de noviembre

1. Escorpio: una transformación personal que puede cambiarlo todo

Escorpio será uno de los grandes protagonistas de los últimos días de octubre. Con el Sol ingresando en su signo, comienza una etapa de renovación que puede impulsar decisiones postergadas.

Con el Sol ingresando en su signo, comienza una etapa de renovación que puede impulsar decisiones postergadas. En el amor, podrían surgir conversaciones necesarias para definir el futuro de una relación. En el trabajo, será momento de evaluar qué proyectos merecen continuar y cuáles necesitan un cambio de estrategia.

La sorpresa: una decisión que parecía difícil podría convertirse en el primer paso hacia una etapa de mayor independencia.

una decisión que parecía difícil podría convertirse en el primer paso hacia una etapa de mayor independencia. Consejo astrológico: no te aferres a situaciones que ya no representan lo que querés para tu vida.

2. Tauro: una noticia en el amor podría modificar sus planes

Para Tauro, signo opuesto a Escorpio, los vínculos sentimentales y las relaciones más cercanas estarán en el centro de la escena .

. La retrogradación de Venus podría despertar recuerdos, reabrir conversaciones o impulsar una revisión de acuerdos de pareja.

Quienes estén atravesando una relación inestable podrían encontrar la oportunidad de hablar con mayor sinceridad. Para los solteros, será un período de reflexión sobre qué tipo de vínculo desean construir.

La sorpresa: una conversación inesperada podría ayudar a resolver una situación que parecía estancada.

una conversación inesperada podría ayudar a resolver una situación que parecía estancada. Consejo astrológico: escuchá antes de tomar una decisión definitiva.

3. Cáncer: una oportunidad para recuperar la ilusión

Cáncer podría encontrar en la temporada de Escorpio un impulso para volver a entusiasmarse con proyectos personales y sentimentales.

Ambos signos pertenecen al elemento agua, por lo que, dentro de la interpretación astrológica, comparten una sensibilidad que favorece la conexión emocional.

Los últimos días de octubre podrían ser propicios para retomar una actividad creativa, expresar sentimientos o dedicar más tiempo a aquello que genera bienestar.

En el plano laboral, una idea que había quedado pendiente podría adquirir una nueva perspectiva.

La sorpresa: una propuesta o un acercamiento afectivo podría devolverle entusiasmo a una etapa que parecía rutinaria.

una propuesta o un acercamiento afectivo podría devolverle entusiasmo a una etapa que parecía rutinaria. Consejo astrológico: animate a mostrar lo que sentís sin anticipar resultados negativos.

4. Acuario: decisiones laborales y un posible cambio de rumbo

Para Acuario, la energía escorpiana pone el foco en el trabajo, las responsabilidades y los objetivos profesionales .

. Este período podría despertar preguntas sobre el futuro laboral, el reconocimiento recibido y las metas que realmente vale la pena perseguir.

Algunos acuarianos podrían sentir la necesidad de reorganizar sus prioridades o comenzar a planificar un proyecto diferente.

Con Mercurio retrógrado, sin embargo, será importante revisar cuidadosamente propuestas, documentos y condiciones antes de asumir nuevos compromisos.

La sorpresa: una conversación profesional podría abrir una alternativa que hasta ahora no había sido considerada.

una conversación profesional podría abrir una alternativa que hasta ahora no había sido considerada. Consejo astrológico: no confundas la necesidad de cambiar con la urgencia de decidir.

5. Piscis: una puerta se abre después de un período de incertidumbre

Piscis también podría sentir una renovación emocional con la llegada del Sol a Escorpio. La energía de ambos signos de agua se relaciona con la intuición, la sensibilidad y la búsqueda de nuevos sentidos.

La energía de ambos signos de agua se relaciona con la intuición, la sensibilidad y la búsqueda de nuevos sentidos. Los últimos días de octubre invitan a ampliar horizontes, recuperar la motivación y revisar proyectos vinculados con estudios, viajes o crecimiento personal.

En el amor, podría surgir una oportunidad para comprender mejor una situación del pasado y avanzar con mayor claridad.

La sorpresa: una idea, invitación o conversación podría despertar las ganas de iniciar una experiencia diferente.

una idea, invitación o conversación podría despertar las ganas de iniciar una experiencia diferente. Consejo astrológico: confiá en tu intuición, pero acompañá tus deseos con decisiones realistas.

Amor, dinero y trabajo: qué recomienda la astrología para el cierre de octubre

Aunque estos cinco signos aparecen especialmente movilizados, la temporada de Escorpio propone una revisión personal para todo el zodíaco.

En el amor, será importante reconocer qué relaciones aportan tranquilidad y cuáles necesitan nuevos acuerdos. Venus retrógrado invita simbólicamente a revisar sentimientos, pero no significa necesariamente el regreso de una expareja.

En el dinero, el consejo será evitar decisiones impulsivas, organizar gastos y prestar atención a compromisos económicos pendientes.

En el trabajo, Mercurio retrógrado puede interpretarse como una oportunidad para corregir errores, revisar propuestas y recuperar ideas que habían quedado postergadas.

El mensaje astrológico para los últimos días de octubre es claro: no todos los cambios llegan de manera evidente. A veces, una conversación, una decisión personal o la necesidad de dejar atrás una situación pueden convertirse en el comienzo de una nueva etapa.

Para Escorpio, Tauro, Cáncer, Acuario y Piscis, el desafío será reconocer esas oportunidades y avanzar sin perder de vista sus verdaderas prioridades.