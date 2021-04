Juicio por jurados: «es muy importante cómo se presentan las evidencias»

"La prueba no es algo que está ahí y cualquier observador puede tomar una decisión. Los jurados y los litigantes hacen hablar la prueba. A veces alcanzan hasta donde las partes pueden hacerlas alcanzar", expresó el juez Fernando Zvilling, quien dirigió el juicio por jurados contra Ademar Orlando Marangel por el abuso sexual de su novia.

Marangel fue declarado responsable del abuso por diez votos sobre doce de un jurado popular integrado por seis varones y seis mujeres, que fueron seleccionados en una audiencia por la fiscalía, la querella y la defensa. Deliberaron casi tres horas antes de llegar al veredicto.

El jurado encontró no responsable a Marangel de privar de su libertad a la víctima para abusar de ella, y tampoco de utilizar un arma de fuego y un arma blanca para doblegar su voluntad.

El veredicto fue considerado dentro de lo esperable por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, pero levantó críticas en los querellantes Marcelo Hertzriken Velasco y Joaquín Hertzriken Catena.

Éste último dijo, en una serie de tuits, que "incluso el juez técnico quedó algo estupefacto ante el veredicto".

"No hice ningún gesto"

Zvilling, al ser aludido, lo negó. "Soy juez técnico y no podría opinar sobre la decisión del jurado. Durante el juicio no puedo tomar algún tipo de actitud verbal o gestual que pudiera hacer pensar al jurado que prefiero una decisión sobre otra".

"Bajo ningún punto de vista me sorprendí como dice el querellante. No lo manifesté, no hubo ningún tipo de gesto", afirmó. "Está en las filmaciones, se puede ver, jamás hice ningún gesto que pudiese denotar alguna inclinación respecto del veredicto".

Zvilling remarcó que "no me puedo colocar en una posición superior a la de un juicio por jurados de 12 ciudadanos que llevaron adelante una deliberación de dos horas y media. No puedo opinar si la decisión es justa o no".

Al hablar en general, explicó que "los jurados y los litigantes hacen hablar la prueba. No es algo que está ahí y cualquier observador puede tomar una decisión".

"Es muy importante cómo se presentan las evidencias, cómo se alega, es importante ver el juicio del principio al fin para evaluar la credibilidad de testigos y peritos", señaló.

En ese contexto, resaltó: "cuando se plantea si la fiscalía presentó bien las pruebas, a veces alcanzan hasta donde las partes pueden hacerlas alcanzar. A veces no son suficientes, y existe el estándar de la duda razonable. El litigante puede creer que le alcanza, y la prueba no es suficiente".