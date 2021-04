Polemizan por el veredicto del jurado popular en un caso de abuso en Rincón

Ademar Orlando Marangel fue declarado responsable ayer, por mayoría, del abuso sexual de su novia. Estaba acusado además de someterla bajo amenazas de armas y de mantenerla encerrada por casi 48 horas. Sin embargo, el jurado popular consideró que estos dos hechos no fueron probados lo cual provocó reacciones cruzadas.

El querellante particular, Marcelo Hertzriken Velasco, dijo el jueves a Río Negro apenas conocido el veredicto, que probablemente el jurado, integrado por seis varones y seis mujeres, "no haya entendido las instrucciones o que hayan resuelto como el varón latinoamericano promedio, es decir, un jurado con fuerte composición idiosincrática del modelo machista que pretendemos combatir. Creímos elegir un jurado paradigmático y probablemente haya sido arquetípico de ese modelo machista".

Hoy viernes amplió: "este era un juicio bastante sencillo y con muy abundante prueba. Estamos fallando en cómo quedan redactadas las instrucciones particulares, se está haciendo opinar a los jurados sobre calificaciones legales y no sobre hechos. En las instrucciones, lo que hicimos fue dividir voluntades. Se introdujo una acusación subsidiaria, respecto del abuso sexual".

Marcelo Hertzriken Velasco. (Archivo)

Luego de dejar expresamente aclarado su respeto a la institución de juicio por jurados, señaló: "No ofendo al jurado (de este caso en particular) si digo que su composición haya sido arquetípica e idiosicrática del machismo".

"Falta de respeto a los jurados"

La Asociación Argentina de Juicio por Jurados lo criticó con dureza. "Sus palabras resultan cuanto menos una falta de respeto a la inteligencia de los doce jurados. A cada jurado individual y al jurado como cuerpo deliberativo colegiado. Quizás tan competentes como él, pero que vieron la prueba (¿o la falta de pruebas?) de manera diferente", expresó en su página web.

La entidad añadió que "sorprendió el modo en que la querella atacó al jurado por su veredicto, y particularmente a su presidente. Todo porque no votaron como él quiso. Sostuvo sin ningún fundamento empírico que, porque era varón, era machista; que muy probablemente no habían entendido las instrucciones finales y que las mujeres del jurado fueron "silenciadas". Un despropósito en toda la línea".

"Los jurados fueron siguiendo cada momento del debate con una concentración absoluta. Entre todos los testigos y peritos que declararon en el juicio, hubo declaraciones que se destacaron. En particular, hubo una declaración de un perito oficial muy importante para la acusación, que fue eficazmente objetada por la defensa", aseveró la Asociación.

"Dentro de las expectativas de la fiscalía"

Por su parte el fiscal jefe Pablo Vignaroli expresó hoy que "teníamos un caso que no era fácil" y la declaración de no culpabilidad de Marangel respecto de la privación ilegítima de la libertad "estaba dentro de las expectativas, por lo menos de la fiscalía".

Dijo que cuando ocurrió el hecho, el 8 de mayo de 2020, la víctima y el victimario llevaban 6 meses de noviazgo y "no había existido un episodio de violencia previo", aunque ratificó que Marangel tiene una condena anterior por violencia de género.

La acusación estuvo a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli. (Gentileza)

"Sabíamos que la declaración de culpabilidad en la privación ilegítima de la libertad no iba a ser tan lineal como el abuso, porque ahí teníamos evidencia médica además del relato de la víctima", explicó.

Según la teoría del caso de la fiscalía, Marangel recibió en su casa a la víctima el viernes 7 a la noche. También estaba un amigo, y consumieron cerveza. Alrededor de las 2 de la mañana del sábado, la joven publicó en su estado de Whatsapp "creí que este iba a ser un mejor año... jaja la puta madre", con una imagen de El Guasón y otra de su novio.

Marángel lo advirtió, enfureció, y a partir de allí comenzó una larga serie de agresiones contra la joven que terminaron el domingo a la tarde, cuando ella escapó de la vivienda y fue a la comisaría a formular la denuncia.

Lo que no se pudo probar es que el exboxeador privó de su libertad a la víctima para abusar de ella. El jurado tampoco consideró probado que utilizó un arma de fuego y un arma blanca para doblegar su voluntad.

El juicio se realizó durante tres días, bajo la dirección del juez técnico Fernando Zvilling. En una próxima audiencia se fijará la pena que deberá cumplir Marangel, de 6 años y seis meses a 15 años de prisión.

La "buena víctima"

También hoy, el otro querellante, Joaquín Hertzriken Catena, en un hilo de tuits compartió las críticas al veredicto. "La presencia de armas para consumar el abuso sexual era incuestionable. Se exhibieron dos armas de fuego y un cuchillo en el juicio. Tanto el arma como el cuchillo estuvieron en el cuello y el rostro de la víctima según su propio relato".

"No estoy seguro en qué falló la acusación como para que el jurado no considerara el agravante. Quizás las instrucciones para la configuración del tipo fueron vagas o, sencillamente, el jurado eligió no creerle a la victima esa parte del relato".

"Si fue lo primero estaría más tranquilo. Si fue lo segundo, reafirmaría el hecho de que la victima no cumplía el estándar de “buena victima” para el jurado. Incluso el juez técnico quedó algo estupefacto ante el veredicto, pues había quedado bastante clara la presencia del agravante. Aun así no fue eso lo que más desconcierto me generó sino el hecho de que el veredicto de culpabilidad se alcanzó con diez votos".