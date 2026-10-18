Atacó con un cuchillo a otro hombre en Catriel y quedó detenido: la víctima sufrió heridas en órganos vitales

El herido fue derivado al hospital de Cipolletti, donde permanece internado en terapia intensiva.

Un hombre fue imputado por tentativa de homicidio en Catriel y quedó en prisión preventiva por cuatro meses, acusado de atacar con un arma blanca a otro sujeto y provocarle heridas de gravedad. La víctima permanece internada en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, adonde fue derivada para recibir atención especializada.

Según informaron el fiscal jefe Gustavo Herrera y la fiscal del caso Analía Díaz, el ataque ocurrió el 14 de octubre, cerca de las 5.30, dentro de un departamento del barrio 400 Viviendas. La acusación sostiene que el imputado habría apuñalado reiteradamente a la víctima en la zona del tórax y el hígado con intención de quitarle la vida. El hombre logró escapar del inmueble para buscar ayuda.

La víctima sufrió heridas en órganos vitales

Una remisera que tendría vínculo con el acusado trasladó de urgencia al herido al hospital local. Debido a la gravedad de las lesiones, que afectaron órganos vitales como el corazón y el hígado, fue derivado al centro de salud de Cipolletti, donde continúa internado en estado crítico.

Tras el hecho, la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística comenzaron a trabajar para reunir indicios y reconstruir lo ocurrido. Las tareas incluyeron un rastrillaje en la zona, el seguimiento de manchas de sangre y el análisis de cámaras de monitoreo municipal.

Esas diligencias orientaron la investigación hacia el departamento del sospechoso. Con autorización de la jueza de Garantías, la Policía realizó un allanamiento en el inmueble y secuestró dos cuchillos, prendas de vestir con cortes y rastros de sangre en distintos ambientes.

La Fiscalía sostuvo la imputación con las actuaciones policiales, los peritajes del Gabinete de Criminalística, los testimonios reunidos y los informes médicos que certificaron la gravedad de las heridas.

La Fiscalía pidió prisión preventiva

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó que el acusado permaneciera detenido durante el plazo de la investigación, fijado en cuatro meses. Fundamentó el pedido en el riesgo de que pudiera entorpecer la producción de pruebas y señaló que registra antecedentes penales computables.

Además, indicó que el hombre intentó escapar por una puerta trasera cuando llegó la Policía al departamento, pero fue aprehendido por los efectivos.

El defensor oficial Horacio Briges Doyhenard cuestionó la atribución del hecho a su asistido. Sostuvo que existe “un hecho e información”, pero que todavía falta acreditar la autoría, dado que, según planteó, la víctima no habría señalado a su defendido. Por ese motivo, pidió que no se formularan los cargos.

En relación con la medida cautelar, la defensa propuso que el hombre fijara un domicilio diferente al lugar del hecho y que fuera controlado mediante monitoreo satelital.

Cuatro meses para avanzar con la investigación

Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo tuvo por formulados los cargos por tentativa de homicidio y habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses.

La magistrada también dispuso la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. Para resolverlo, consideró que existen riesgos procesales que podrían poner en peligro el avance de la investigación.

Durante ese período, la Fiscalía continuará con las medidas destinadas a esclarecer las circunstancias del ataque y reunir pruebas sobre la participación que se le atribuye al imputado.