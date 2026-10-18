Juicio por Maradona: los chats que profundizaron la pelea entre sus hijas en el tramo final del proceso

Gianinna y Dalma cuestionaron la estrategia de la representación legal de su hermana Jana durante el proceso judicial. Clarín Fotografías.

La disputa entre las hijas de Diego Maradona volvió a quedar expuesta en la etapa final del juicio por su muerte. Dalma y Gianinna cuestionaron que Félix Linfante, abogado de su media hermana Jana, solicitara la absolución del psicólogo Carlos Díaz. En respuesta, Gianinna publicó conversaciones de noviembre de 2020 en las que el profesional recomendaba respetar el deseo del exfutbolista de permanecer solo, dos días antes de su fallecimiento.

Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna, también criticó el planteo de la defensa y sostuvo que hubo intentos de impedir que el proceso llegara a esta instancia. El debate transita una semana clave: las defensas expondrán sus alegatos el martes 20 y el miércoles 21 de octubre, mientras que el jueves 22 los imputados podrán pronunciar sus últimas palabras.

Los mensajes que difundió Gianinna

Las capturas corresponden al 23 de noviembre de 2020 y fueron compartidas en un grupo de WhatsApp llamado “Parte médico olivos”. Allí, Gianinna consultó si había novedades sobre su padre y si continuaban restringidas las visitas.

Díaz respondió que Maradona estaba de buen humor, aunque quería estar solo. También propuso mantener esa pauta porque, según explicó, se estaban cumpliendo los objetivos del tratamiento: medicación y alcohol cero.

“Me parece que tenemos que seguir respetando su espacio”, escribió el psicólogo. Gianinna acompañó las capturas con dos frases: “En este grupo estábamos todos” y “Esto es de lo que habla mi hermana”.

Dalma también cuestionó la postura de Jana. Recordó que Díaz les había pedido a ella, a Gianinna y a Verónica Ojeda que dejaran de visitar a su padre para respetar el tratamiento. Sobre la posición de su media hermana, escribió que le resultaba “inentendible” y agregó: “De ser mala leche y traicionera no se vuelve”.

Gianinna, por su parte, planteó que la responsabilidad alcanzaba tanto a quienes habían actuado como a quienes no habían hecho nada.

Jana defendió la estrategia de su abogado

Jana respondió en redes sociales, negó tener vínculos con Matías Morla y afirmó que la postura de Linfante había sido conversada con representantes de otras querellas y con la fiscalía.

El abogado sostuvo que Díaz no tenía poder de decisión sobre el tratamiento de Maradona y que sus sugerencias solo se concretaban cuando eran aprobadas por el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Burlando rechazó el pedido de absolución del psicólogo. En su planteo, solicitó cinco años de prisión para Díaz por homicidio culposo, 15 años para Luque y 10 para Cosachov. “Jurídicamente no lo entiendo, humanamente menos”, afirmó al referirse a la estrategia de la defensa.

El representante de Dalma y Gianinna también aludió al impacto que la muerte de Maradona tuvo en sus hijos y resumió ese padecimiento con una frase: “Es un duelo eterno”.

Tres jornadas antes del cierre del debate

El cronograma prevé que las defensas presenten sus argumentos el martes 20 y el miércoles 21 de octubre. El jueves 22 se completará esa etapa y los acusados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal.

El cierre de las audiencias no implica que ese mismo día se conozca necesariamente el veredicto. Una vez finalizadas las exposiciones, los jueces deliberarán y establecerán una fecha para la lectura de la sentencia.