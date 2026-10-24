Caso $LIBRA: qué dudas quedaron abiertas tras el cierre de la causa judicial

El sobreseimiento de Javier Milei y de los otros diez investigados en el caso $LIBRA puso fin a la causa judicial por el lanzamiento de la criptomoneda que promocionó el Presidente en febrero de 2025. Sin embargo, el expediente se cerró sin esclarecer varias de las principales incógnitas sobre el proyecto, las operaciones previas a su difusión y las comunicaciones entre sus protagonistas.

La decisión fue tomada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien avaló el pedido del fiscal Eduardo Taiano. Además del Presidente y su hermana Karina Milei, quedaron sobreseídos los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Mark Davis, entre otros involucrados.

Las incógnitas sobre el lanzamiento de $LIBRA y las operaciones previas al tuit presidencial

El proyecto se presentó como una iniciativa para financiar empresas argentinas mediante la compra de un criptoactivo. Así lo describió Milei en una publicación en X el 14 de febrero de 2025. Pese a eso, nunca se explicó con claridad cómo se distribuirían los fondos ni cuáles serían las condiciones para acceder al financiamiento.

Según informó Clarín después del mensaje presidencial, el precio del token subió desde unos pocos centavos hasta rozar los cinco dólares, antes de desplomarse. Entre los primeros beneficiados hubo 74 billeteras virtuales que compraron casi 13 millones de dólares en activos el día del lanzamiento, antes de la publicación. Una de ellas habría obtenido ganancias cercanas a los ocho millones de dólares. Las identidades de esos operadores no quedaron esclarecidas.

El empresario cripto Hayden Mark Davis.

Otra de las preguntas pendientes es quién le facilitó al Presidente el contrato inteligente necesario para comprar $LIBRA. Se trata de un código alfanumérico de 44 caracteres que figuraba en su publicación y que, según las investigaciones periodísticas citadas, no estaba disponible públicamente en internet antes del lanzamiento.

La investigación también puso el foco en Novelli y Terrones Godoy, señalados como nexos entre Davis y el entorno presidencial. En el teléfono de Novelli, analizado durante la causa, se encontró un borrador que mencionaba un supuesto acuerdo por cinco millones de dólares relacionado con el apoyo de Milei.

El fiscal Taiano descartó ese elemento al considerar que no se había podido acreditar que el documento hubiera sido enviado a otra persona. La decisión fue cuestionada por uno de los abogados querellantes, quien sostuvo que el informe técnico no descartaba el envío, sino que indicaba que no había podido probarse.

Las críticas a la investigación judicial y las pruebas que quedaron bajo discusión

Novelli, Terrones Godoy y Davis estuvieron juntos en Dallas durante el lanzamiento de la criptomoneda. Según informes, realizaron numerosas llamadas a Buenos Aires y Singapur antes, durante y después del tuit presidencial. Tras la caída del activo, los dos lobbistas también habrían intervenido en las gestiones para contener las consecuencias del escándalo, en contacto con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Uno de los principales cuestionamientos de las querellas fue que Taiano no convocara a declarar como imputados a ninguno de los investigados. El diputado Maximiliano Ferraro, quien presidió la Comisión Investigadora $LIBRA del Congreso, sostuvo que el fiscal debería haber indagado sobre el origen del contrato publicado por Milei, las reuniones previas y las comunicaciones registradas durante la jornada del lanzamiento.

Ferraro también criticó la comparación que hizo el juez entre la promoción presidencial de $LIBRA y la presencia de un mandatario en la inauguración de una fábrica privada. A su entender, una publicación desde la cuenta personal de X no elimina la influencia que puede tener la investidura presidencial ni descarta la posibilidad de un eventual tráfico de influencias.

El abogado Nicolás Oszust, representante de un grupo de inversores que compraron la criptomoneda, cuestionó la interpretación de las pruebas y acusó a la fiscalía de privilegiar los elementos favorables a los investigados. También objetó la exclusión de los inversores como querellantes y la rapidez con la que avanzó el expediente después de esa decisión.

Oszust señaló, además, la existencia de transferencias realizadas por Davis el día de su reunión con Milei en la Casa Rosada: una habría ocurrido segundos antes del encuentro y otra inmediatamente después. Para el abogado, esos movimientos podían ser relevantes para determinar si existía algún acuerdo entre las partes. Sin embargo, esas observaciones no derivaron en nuevas medidas de investigación que modificaran el desenlace de la causa.