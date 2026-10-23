Causa $LIBRA: sobreseyeron a Javier Milei, Karina Milei y al resto de los acusados

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a los demás imputados en la causa por el lanzamiento fallido de la criptomoneda $LIBRA. El magistrado consideró que los hechos investigados no encuadran en ninguna figura penal.

Según la resolución a la que accedió Clarín, el juez entendió que los acontecimientos analizados “no encuadran en una figura legal”.

Causa $LIBRA: la Justicia cerró la investigación contra Javier Milei y los acusados

La resolución también alcanzó a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

Hayden Mark Davis junto al presidente Javier Milei.

La medida se conoció después de que el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, solicitara el sobreseimiento de los imputados.

Noticia en desarrollo