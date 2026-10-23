Causa $LIBRA: sobreseyeron a Javier Milei, Karina Milei y al resto de los acusados
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi resolvió cerrar la causa por la criptomoneda. La decisión se basó en que los hechos investigados no constituyen un delito. "No encuadran en una figura legal", sostuvo.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a los demás imputados en la causa por el lanzamiento fallido de la criptomoneda $LIBRA. El magistrado consideró que los hechos investigados no encuadran en ninguna figura penal.
Según la resolución a la que accedió Clarín, el juez entendió que los acontecimientos analizados “no encuadran en una figura legal”.
Causa $LIBRA: la Justicia cerró la investigación contra Javier Milei y los acusados
La resolución también alcanzó a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
La medida se conoció después de que el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, solicitara el sobreseimiento de los imputados.
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