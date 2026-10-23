Javier Milei recibió a Christopher Landau luego de acordar modificaciones en el proyecto de Ley sobre Malvinas

El presidente Javier Milei recibió este viernes al vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en la Casa Rosada. El encuentro duró cerca de dos horas y se produjo luego de que Washington planteara objeciones al alcance de las sanciones previstas en el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

De la reunión participaron el canciller Pablo Quirno, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el embajador estadounidense en el país, Peter Lamelas, y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo.

Qué cambios tendrá la ley por Malvinas tras el reclamo de Estados Unidos

La redacción original contemplaba sanciones que podían alcanzar a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores relacionados con las actividades petroleras en el archipiélago. La nueva versión buscará acotar ese alcance y excluir a los fondos de inversión indirectos.

El oficialismo también acordó incorporar una comisión bicameral para supervisar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional y modificar un artículo sobre injerencia extranjera en procesos electorales, con excepciones para el periodismo, la investigación académica y la actividad diplomática.

Foto: Presidencia de la Nación.

El tratamiento parlamentario se había postergado por la falta de apoyos y las diferencias sobre varios artículos. Según informó Infobae, la Cámara de Diputados podría debatir el proyecto hacia fines de este mes, aunque la fecha todavía no estaba confirmada.

El reclamo argentino por Malvinas y la propuesta de Estados Unidos ante la ONU

La agenda bilateral también quedó atravesada por la propuesta estadounidense de disolver el Comité de Descolonización de la ONU, donde la Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las islas desde 1965.

Landau defendió una reforma de los organismos multilaterales y argumentó que el comité tomó posiciones contrarias a Estados Unidos en distintos asuntos. También pidió no interpretar la propuesta como una decisión dirigida específicamente contra la Argentina.

Quirno, por su parte, calificó el reclamo de soberanía como “innegociable” y sostuvo que la eventual eliminación del organismo no modificaría la posición argentina. La discusión se da en un contexto de diferencias diplomáticas por la iniciativa legislativa y el papel de Washington en la disputa por Malvinas.