Salarios en alza: la señal que puede reactivar la economía de Javier Milei antes de las elecciones 2027

El presidente Javier Milei, el lunes en la inauguración de la AOG Patagonia 2026, en Neuquén. (Foto: gentileza)

Los salarios formales del sector privado le ganaron 1,1% a la inflación en agosto, según el INDEC, y el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 0,1% respecto de julio. Los datos llegan a un año de las elecciones presidenciales de 2027, con el repunte de la economía como una de las grandes incógnitas para el Gobierno de Javier Milei.

Así lo analizó este viernes Pablo Wende en su columna en Río Negro Radio. Para el periodista, la mejora salarial «ayuda a que la economía pueda reactivar a partir de fin de año», aunque advirtió que «es todo lento».

Oil & Gas, minería y agro: los sectores que ganaron en la economía de 2026

Wende destacó que hubo sectores a los que les fue muy bien este año: el Oil & Gas, la minería y el agro. En cambio, construcción, industria, comercio y demanda interna siguen sin repuntar.

El campo, en particular, viene produciendo bien. «Cada vez que hubo un Niño en Argentina hubo mejor cosecha», explicó, aunque aclaró que todavía no se sabe cómo se comportará el súper Niño.

EMAE de agosto: qué mostró el último dato de actividad económica

El EMAE de agosto subió 0,1% respecto de julio, mes en el que había caído 2,8%. Según Wende, septiembre mostraría alguna mejora, pero el tercer trimestre también daría negativo, igual que el segundo.

«Los titulares dentro de un mes van a ser ‘recesión técnica’, ahora sí oficial en Argentina», anticipó. Igual relativizó el término, porque se trata de caídas de menos del 1%.

Cuánto crecerá la economía argentina en 2026, según las últimas proyecciones

A principios de año se esperaba un crecimiento de entre 2,5% y 3%, «piso», recordó Wende. Pero las proyecciones se fueron recortando mes a mes: 3%, 2,5%, 2%, 1,5%.

Hoy los últimos cálculos ubican el crecimiento de 2026 en torno al 1%. El FMI también ajustó sus estimaciones a la baja.

Entre las causas, el columnista mencionó la suba de tasas y de la morosidad tras la crisis cambiaria del año pasado. También pesó la inflación de la primera parte del año, que golpeó los salarios.

Salarios: cuánto le ganaron a la inflación en agosto y qué falta para recuperar lo perdido

Según el índice de salarios, el salario formal del sector privado subió en agosto 1,1% por encima de la inflación. «Está mejorando», resumió Wende.

Sin embargo, aclaró que el nivel de agosto todavía está por debajo del de diciembre de 2025. Los sueldos aún no recuperan lo que perdieron por la inflación de los primeros meses del año.

A eso se suman las subas de tarifas, expensas y alquileres. Cada vez una porción mayor del sueldo se va en esos gastos fijos, lo que el columnista llamó «ingreso indisponible».

Sobre los trabajadores por cuenta propia, señaló que en promedio no llegan al millón de pesos. En cambio, el salario formal supera el millón y medio.

Elecciones 2027: el desafío para que la mejora de la economía llegue a la calle

Wende destacó los logros del programa económico: baja de la inflación, tipo de cambio estable, superávit fiscal y comercial y compras de dólares del Banco Central. «Son todas cosas buenísimas», dijo, aunque todavía no se ven «en la calle, en la cotidiana».

«Hoy lo que presiona al Gobierno es que la calle está fría», afirmó. A eso se suma un contexto externo más complicado, con el riesgo país por encima de los 700 puntos.

Para el columnista, el año electoral puede sumar presión cambiaria y frenar inversiones. «Es un año pensando en las elecciones», señaló.

Por eso, advirtió, la economía llega al año electoral «más o menos», no como el Gobierno «precisaría que llegue para ganar la elección». «Con esta economía no se asegura el Gobierno una victoria electoral», sintetizó.

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