Condenaron a la falsa médica de Roca: el juez Greca homologó el acuerdo a tres años de prisión en suspenso

El magistrado dio a conocer la sentencia formal que dejó firme el castigo de ejecución condicional y las reglas impuestas a la condenada. Foto Fiorella Ciaramaría.

El Juez Federal de Garantías de Roca, Hugo Greca, homologó definitivamente el acuerdo pleno de juicio abreviado mediante el cual se condenó a Mariela Fernanda Marzano a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y al pago de las costas del proceso. La resolución dictada dejó firme la responsabilidad penal de la acusada por haber ejercido ilegalmente la medicina durante casi seis años en centros de salud del Alto Valle, valiéndose de documentación apócrifa.

La sentencia del magistrado federal confirmó la calificación legal solicitada por el fiscal general interino Matías Zanona y el auxiliar fiscal Facundo Lencinas, de Casos Complejos. Marzano fue declarada responsable de los delitos de ejercicio ilegal de medicina, usurpación de títulos y honores, falsificación ideológica de documento público y defraudación contra la administración pública provincial y empresas privadas, todo encuadrado bajo las reglas del concurso ideal.

Maniobras documentales y perjuicio millonario

En los fundamentos del fallo, el juez Greca destacó que la propuesta presentada por las partes satisface los requisitos de fundamentación y supera el control legal. La investigación penal comenzó tras una denuncia presentada por autoridades del Ministerio de Salud de Río Negro al detectar irregularidades en la matrícula provincial, otorgada en 2020 durante la emergencia sanitaria de la pandemia.

La prueba reunida por los investigadores comprobó que Marzano jamás obtuvo el título de médica cirujana en la Universidad de los Andes de Venezuela ni convalidó estudios ante el Ministerio de Educación nacional. En la Universidad Nacional del Comahue solo registró materias aprobadas hasta el tercer año de la carrera, con un avance del 49,66%, mientras que sus afirmaciones sobre un supuesto título de ingeniera química resultaron ser falsas.

Entre agosto de 2020 y marzo de 2026, la imputada prestó servicios médicos en el Hospital López Lima, la Clínica Roca y el Sanatorio Juan XXIII. Según expuso la fiscalía, las maniobras provocaron un perjuicio patrimonial, destacándose el cobro de salarios por más de 96 millones de pesos en el sector privado y haberes del Estado provincial. «La mecánica de las acciones desarrolladas por la señora Marzano ha tenido por único objetivo ejercer la medicina con un contenido de poder generarse ingresos y obtener un modo de vida», aseveró el fiscal Zanona.

Decomiso de insumos, donaciones y pautas de conducta

Junto a la pena condicional, la resolución judicial dispuso el decomiso del instrumental médico secuestrado en los allanamientos —como estetoscopios, tensiómetros, medicamentos y recetarios— para ser entregado al hospital Francisco López Lima. Asimismo, se ordenó a la Policía Federal la destrucción de sellos profesionales, guardapolvos y credenciales fraguadas.

En sustitución de las tareas comunitarias, Marzano deberá cumplir con la entrega de equipamiento informático a las fuerzas de seguridad en un plazo de 30 días. La donación incluye una computadora portátil y dos pendrives a la División Toxicomanía de la Policía de Río Negro en Río Colorado, junto con un dron y un disco rígido externo de 2 Terabytes a la Gendarmería Nacional en Roca.

Por un periodo de dos años, la condenada quedará sujeta a reglas de conducta que incluyen fijar domicilio, abstenerse de consumir estupefacientes y someterse al control del patronato de presos. Al no registrar antecedentes y renunciar las partes a los plazos de impugnación, el juez dispuso la devolución de su pasaporte y el cese de las restricciones cautelares de salida del país.