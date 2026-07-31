Imputan a la mujer acusada de falsa médica en Roca: la Fiscalía Federal le adjudicó seis hechos

Los Tribunales Federales de General Roca fueron escenario de la formulación de cargos contra Mariela Fernanda Marzano, acusada de usurpar el título de médica clínica y engañar al sistema de salud rionegrino durante casi seis años. A pesar de la gravedad institucional y sanitaria del caso, el juez federal Hugo Greca dispuso que la mujer continúe la investigación preparatoria en libertad.

Según la acusación expuesta por el fiscal federal Matías Zanona, luego de tres meses de recopilación de datos, Marzano perpetró seis hechos vinculados al ejercicio ilegal de la medicina, la usurpación de título y el uso de documentación falsa. El engaño se sostuvo entre el 13 de agosto de 2020 y el 3 de marzo de 2026, lapso en el cual atendió a un sinfín de pacientes en el Hospital Francisco López Lima, la Clínica Roca, el Sanatorio Juan XXIII y el consultorio externo Siron.

La estafa, según el fiscal, comenzó con un primer acto de falsificación para que el Estado le otorgara la matrícula provincial: la mujer acudió a un escribano para certificar copias de documentos apócrifos, defraudando así al gobierno de Río Negro y a dos clínicas privadas. Presentó, entre otros papeles, una resolución falsificada del Ministerio de Educación de la Nación y documentos con firmas apócrifas vinculadas a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

Evidencia irrefutable

El caso salió a la luz en abril de este año, luego de que las autoridades de la Clínica Roca detectaran las primeras irregularidades en sus papeles, lo que derivó en la causa penal. Durante la audiencia, en la cual Marzano se abstuvo de declarar por consejo de su abogado defensor Oscar Pineda, la Fiscalía desplegó un contundente abanico probatorio que no recibió objeciones por parte de la defensa.

El engaño sobre su formación académica quedó al descubierto con un informe de la Universidad de Los Andes (Venezuela), que confirmó que el folio del título presentado por Marzano corresponde en realidad a otra persona. A esto se sumó un reporte de la Dirección Nacional de Migraciones confirmando que la mujer jamás ingresó a territorio venezolano.

Por su parte, la UNCo certificó que la imputada solo completó el 49,60% de la carrera de medicina e, insólitamente, se había inscripto para cursar materias este mismo año. Como dato de color, la investigación incorporó documentos que prueban que en 2022 Marzano se anotó en la carrera de Ingeniería Química, donde no logró aprobar ninguna materia.

Medidas cautelares y el foco en las clínicas

En su resolución, el juez Greca le retiró a la acusada la tobillera electrónica, ordenó la devolución de su documento de identidad y dejó sin efecto la inhibición general de bienes, argumentando que hasta el momento ni particulares ni instituciones han iniciado acciones civiles en su contra.

No obstante, por los próximos seis meses —mismo plazo fijado para la investigación preparatoria— Marzano deberá cumplir estrictas pautas: tiene prohibido salir de la provincia y del país, su pasaporte continuará retenido, estará sujeta a monitoreo mediante comunicaciones telefónicas, deberá mantener actualizado su domicilio real y tendrá que presentarse una vez por semana en la sede de la Policía Federal Argentina.

A partir de ahora, la investigación del fiscal Zanona apuntará a las clínicas privadas. Se realizarán entrevistas para desentrañar cómo fueron los procesos de contratación y de control de la documentación habilitante en cada institución, un factor que será clave para la acusación, a pesar de que ambos sanatorios no se presentaron como querellantes ni en lo penal ni en lo civil.

Paradójicamente, y pese al riesgo al que fueron sometidos los pacientes, la expectativa de un castigo severo es nula. El Código Penal Argentino estipula penas muy bajas para estos delitos: el Artículo 208 establece prisión de apenas quince días a un año para quien ejerza el arte de curar sin título ni autorización. En el eventual juicio contra Marzano, también jugará a su favor el hecho de no poseer antecedentes penales.