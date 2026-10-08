Por qué archivaron las denuncias por muertes de pacientes contra la mujer acusada de falsa médica en Roca

La Justicia provincial archivó las actuaciones iniciadas por seis muertes de pacientes que habían sido atendidos por Mariela Fernanda Marzano, la mujer que ejerció durante casi seis años como médica en Río Negro. Las denuncias buscaban establecer si su actuación profesional había tenido relación con esos fallecimientos.

Los informes elaborados por el médico forense, a partir del análisis de las historias clínicas y de la documentación reunida, no encontraron elementos que permitieran establecer que la intervención de Marzano hubiera sido determinante en alguno de los seis casos. Con esos dictámenes y el resto de la evidencia, la Fiscalía N°6, a cargo del fiscal Gastón Britos Rubiolo junto a la asistente letrada María Victoria Bou Abdo, dispuso el archivo el 18 de septiembre.

Qué encontraron en los seis casos

La investigación provincial se inició a partir de denuncias que cuestionaban la atención recibida por los pacientes antes de morir. El análisis forense abordó cada situación con las historias clínicas y los registros incorporados al legajo.

El informe no encontró un nexo causal entre la intervención de Marzano y los fallecimientos.

Por qué Fiscalía decidió archivar

Luego de analizar los dictámenes forenses y el resto de la prueba reunida, la Fiscalía concluyó que no contaba con información objetiva suficiente para sostener que Marzano hubiera incumplido el deber de cuidado exigible en la atención de los pacientes.

La resolución señala que “tampoco surgieron indicadores de acción u omisión constitutivos de culpa asistencial”. Sobre esa base, la Fiscalía dispuso el archivo de las actuaciones vinculadas con los seis fallecimientos.

El cierre implica que esa investigación no continuará con los elementos incorporados hasta el momento. La disposición contempla que el legajo pueda reabrirse ante la aparición de nueva información relevante.

Además, la resolución ordenó poner a disposición del área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Roca la evidencia reunida, incluidos los informes forenses. Esa dependencia, a cargo de Matías Zanona, deberá evaluar si el material resulta de utilidad para otro legajo en trámite.

La Fiscalía lo consideró en su resolución final.

La investigación federal por el título

El archivo provincial no alcanza la causa que investiga el título y la documentación utilizados por Marzano para ejercer como médica en Río Negro. Ese expediente tramita ante la Justicia Federal de Roca y tuvo un avance el 31 de julio, cuando se formalizó la investigación contra la mujer por seis hechos vinculados con el ejercicio de la medicina y la documentación con la que se habría acreditado como profesional.

En aquella audiencia intervino el juez federal Hugo Greca y la acusación estuvo a cargo del fiscal federal Matías Zanona.