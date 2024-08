Declaran culpable a jefe policial de Río Negro: hacía comprar gasoil con fondos oficiales y después se lo quedaba

Un jefe policial de Río Negro fue declarado culpable de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta” por hechos cometidos entre 2021 y 2022. El fallo se conoció este miércoles en la Ciudad Judicial de Roca.

Fabio Gutiérrez, el acusado, era jefe de la Brigada Rural y Montada en Roca cuando sucedieron los hechos. Según el tribunal, el imputado firmó un convenio para que Vialidad Rionegrina le cediera una camioneta en comodato para ese cuerpo policial, pero luego la utilizó para su uso personal.

Además el tribunal, integrado por el Fernando Sánchez Freytes, Laura Pérez y Emilio Stadler, también dio por probado que Gutiérrez hacía cargar combustible a sus subordinados con dinero oficial, que luego se llevaba a su casa en bidones y utilizaba también para uso personal.

Los argumentos de los jueces para condenar al jefe policial

Según resolvió el Tribunal, el delito de abuso de autoridad se configuró por un contrato de comodato que firmó el oficial en 2021 con el titular de Vialidad Rionegrina para que una camioneta de esa empresa del Estado sea usufructuada por la Brigada Rural y Montada, sede Roca, de la Policía de Río Negro. Esa unidad estaba a cargo del oficial imputado. “Ese acto jurídico no debió celebrarlo porque no estaba dentro de su competencia funcional de acuerdo con la ley. Fue un apartamiento legal abusivo por parte del imputado”, concluyó el Tribunal.



También se acreditó que luego de firmar ese contrato, “el automotor lo usó para uso propio, particular, no lo afectó oficialmente a la Brigada”. “El uso particular y no oficial por parte de del imputado está ampliamente probado” y también configura el delito de abuso de autoridad.



Por otra parte, el delito de defraudación contra la administración pública se configuró porque el imputado, para hacer uso particular de la camioneta de Vialidad, “se valió del gasoil que correctamente cargaba el móvil policial de la Brigada a su cargo”. Según se demostró en el juicio, el oficial ordenaba a sus subalternos que los tanques de los móviles “estuviesen siempre llenos”. Luego él, personalmente o dándole la orden a un subalterno, sacaba el combustible utilizando un trozo de manguera y llenaba bidones de 20 litros que finalmente se llevaba a su casa.



Según surge del veredicto conocido hoy, “en un número indeterminado de veces se hizo llevar desde la sede de la Brigada hasta su vivienda particular en Ingeniero Huergo. Iba en el móvil policial con un chofer de turno y de paso transportaba los bidones con combustible. Luego el chofer regresaba solo a Roca con los bidones vacíos”.



La próxima instancia del proceso será la audiencia de cesura, en la que se discutirá y definirá el monto de la pena que deberá cumplir el empleado policial por los delitos por los que fue declarado culpable.

Condenan a jefe policial en Roca: qué había dicho la fiscalía

El tribunal dio por probados los cuatro hechos que sostuvo la fiscalía.

En sus alegatos de clausura, la semana pasada, el fiscal Gastón Britos Rubiolo, señaló que “todos los testigos declararon que utilizaba el vehículo de manera particular y que hasta habría realizado fletes”.

“En relación a la competencia de la firma del convenio de comodato, no quedan dudas de que ese vehículo era de Vialidad Rionegrina, el presidente de esa institución sí tenía la capacidad para celebrarlo, sin embargo el imputado no podía realizar ese acuerdo”, afirmó el fiscal.

“Tenemos por probado que ha existido un acto que fue cometido sin consultar a su jefe máximo, realiza esta gestión, la firma y se termina apropiando del vehículo con fines exclusivamente particulares”, subrayó la fiscalía.

El Ministerio Público Fiscal detalló que “el reintegro de la camioneta sucedió luego del inicio de este legajo, cuando la fiscalía intervino en el caso. Nadie tenia idea de la firma del contrato”.

“Por otra parte, se ha probado que el transporte que llaman ´Camioncito 5014´, era de utilización rural, para realizar tareas de prevención también. Pues bien, el kilometraje de ese vehículo no funcionaba, y esto fue una manera utilizada por el imputado para evadir el control que podría haber hecho la institución policial. La extracción de combustible se hizo sobre este vehículo y no sobre otro, ya que no había manera de controlarlo”, detalló el representante fiscal.

“Se pudo frenar el delito y luego de adoptó una medida disciplinaria para el imputado, no se consintió el hecho desde la jefatura, y la sanción contempla los cuatro hechos que se oralizaron por parte de la fiscalia en este juicio”, dijo el Ministerio Público Fiscal.

«Utilizaba su rol jerárquico», afirmó la fiscalía sobre el jefe policial condenado

Respecto de las maniobras para cometer el fraude a la administración pública, la fiscalía enfatizó que el imputado “utilizaba su rol jerárquico, utilizaba a los choferes que eran los únicos que podían cargar combustible, esa carga quedaba a cargo de esos empleados. Utilizó el vehículo que más podía llenar, la extracción la hacía entre guardias, succionaba gas oil y se lo llevaba en varios bidones a su domicilio (desde General Roca a Ingeniero Huergo), tal como él asumió”, explicó.

El argumento de la defensa: «Mi asistido está acá por ser operativo»

Por su parte, el defensor penal público Miguel Salomón, solicitó la declaración de no responsabilidad: “Mi asistido está acá sentado por no ser inoperante, por ser operativo, porque sino hubiera ido a la Brigada Rural, hubiera dejado que las cosas siguieran como estaban, y se hubiera jubilado, no se le hubiera hecho ni sumario administrativo ni causa penal”, expresó.

“No hagamos de una causa una ramificación de causas, a veces de una causa surgen cuestiones que no son delitos, este caso fue exagerado por varios de los testigos que prestaron su declaración. Si cometió alguna irregularidad no llega a lo delictual”, agregó el defensor.