Femicidio de Estefanía Civardi en Bariloche: la defensa cuestionó una pericia clave a días del inicio del juicio

Un cambio en la pericia reavivó la disputa entre la defensa y la fiscalía antes del juicio por femicidio. Foto Alfredo Leiva.

El abogado defensor de Emerson Marín, el policía que está acusado de matar a su pareja y se encamina a un juicio por jurados, cuestionó hoy el reconocimiento de un “error” en una pericia clave, corregido hace pocos días, y dio a entender que explotará al máximo ese fallido para confrontar con la tesis de la fiscalía y la querella, que buscan sostener la imputación por femicidio y obtener una condena a prisión perpetua.

La controversia expuesta en la audiencia que presidió el juez Sergio Pichetto giró en torno a una pericia desarrollada por la perito en criminalística Karina Uribe, cuyo testimonio puede ser determinante en el juicio por jurados que se iniciará el próximo martes. Uribe había señalado en un principio que el disparo mortal ejecutado por Marín se produjo a una distancia de entre 8 y 11 centímetros del cuerpo de la víctima, que fue alcanzada en la zona del cuello.

Ese informe fue incorporado como “convención probatoria” para el juicio, con el consenso de las partes, pero luego la perito añadió una enmienda en la que señala que el disparo fue ejecutado a un mínimo de 11 y un máximo de 15 centímetros. El abogado defensor Diego Navarro se negó a que la modificación aportada por la perito sea incorporada al bagaje de pruebas, pero no puede oponerse a que sea expuesta y evaluada en el juicio oral.

El juez Pichetto le aclaró que no se alteraban las “convenciones” y minimizó la diferencia, pero Navarro dijo estaba lejos de ser un detalle. “Se corrige algo sustancial, como la distancia de disparo”, observó como un anticipo de lo que puede ser uno de los puntos cruciales a dilucidar por parte del jurado, que deberá determinar si hubo dolo homicida por parte de Marín y si le corresponde la pena máxima prevista en el Código.

Controversia desatada por un “error de tipeo”

El defensor señaló que había sido notificado de la corrección en el informe pericial hace pocos días y “fuera de plazo”. Dijo que está presentado como “un error de tipeo, y de arrastre” y a su entender “se pretendía modificar la secuencia” del hecho criminal. El juez negó que existiera cambio alguno la “plataforma fáctica” y rechazó la petición de desechar el agregado.

La fiscal Sofía Ocampo, al tomar la palabra, también explicó que “no se agrega nueva prueba” y solo “se pone a disposición” un dato adicional, que será sopesado en el juicio, a la hora del “examen y contraexamen”. En contraposición, el defensor aceptó que se trataba de “una corrección puntual, pero que cambia todo, cambia la conclusión”. Sugirió que la distancia mayor del disparo alivia la situación de su defendido, quien por un elemento incriminante supuestamente inexacto “lleva un año y medio preso”.

Marín era un empleado policial y llega a juicio acusado de quitarle la vida a Estefanía, una joven de 22 años que era su pareja. Permanece detenido desde que ocurrió el hecho, ocurrido en la madrugada del 30 de julio de 2025. La mujer fue baleada en el cuello, con el arma reglamentaria de Marín, quien carga además con antecedentes por violencia de género.

Esta semana está previsto el sorteo de los jurados y el juicio comenzará el martes. El cronograma se desarrollaría en tres jornadas e incluye la declaración de una treintena de testigos. La audiencia de hoy sirvió también para efectuar otros ajustes menores en la prueba ya conformada, por ejemplo, los números de los teléfonos secuestrados a Marín y a la víctima.