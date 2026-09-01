Transfemicidio de Azul Semeñenko: hay fecha para el juicio por jurados y tendrá 11 jornadas en Neuquén

El juicio se realizará en Neuquén y tendrá más de 70 testigos y peritos convocados durante 11 jornadas. Foto Archivo.

El juicio por jurados por el transfemicidio de Azul Semeñenko ya tiene fecha de inicio. Las partes acordaron que la selección de los jurados se realizará el 28 y 29 de septiembre y que el debate comenzará el miércoles 30. Está previsto que se extienda durante 11 jornadas, hasta el 15 de octubre, con la participación de más de 70 testigos y peritos.

La definición surgió durante una audiencia ordenatoria encabezada por la directora de la Oficina Judicial Penal, Vanina Bravo, junto con la funcionaria Verónica Silveri. Participaron representantes del Ministerio Público Fiscal, la querella que representa al hermano de Azul Semeñenko y la defensa del único imputado, Roberto Daniel Sánchez.

Un juicio de 11 jornadas

Desde la Oficina Judicial Penal se habían propuesto tres alternativas de fechas para desarrollar el debate. Finalmente, las partes acordaron iniciar la selección de jurados el 28 y 29 de septiembre y comenzar con las audiencias de juicio el 30.

El cronograma contempla 11 jornadas, durante las cuales se prevé incorporar testimonios y pericias. La cantidad de personas convocadas para declarar supera las 70 entre testigos y especialistas.

La fijación de fechas permite avanzar hacia una instancia clave del proceso por el asesinato de Azul Semeñenko, ocurrido en Neuquén y por el cual Sánchez es el único acusado.

Por qué se postergó otro juicio

Para garantizar la realización del debate en esas fechas, la Justicia resolvió posponer otro juicio por jurados que estaba previsto para los mismos días. Ese proceso, relacionado con una causa de abuso, fue reprogramado para el 19 de octubre.

La decisión se adoptó teniendo en cuenta el próximo vencimiento del plazo de un año de prisión preventiva que cumple el imputado en el caso de Azul Semeñenko.

El juicio que fue postergado tendrá una duración estimada de cuatro días y, según se informó, el acusado ya cumple una condena por una causa anterior.

Una causa que tuvo una controversia por una perito

La definición del cronograma se produce después de una audiencia de control de acusación en la que surgió una controversia sobre una profesional presentada por la defensa como perito de parte.

En agosto, la fiscal Guadalupe Inaudi informó que el Ministerio Público Fiscal había iniciado una investigación independiente para determinar si la mujer había incurrido en delitos vinculados con el ejercicio ilegal de una profesión y la falsificación de documentación.

Según expuso la fiscalía, durante la revisión de los documentos aportados por la defensa aparecieron inconsistencias en la matrícula profesional y en los antecedentes académicos atribuidos a la supuesta médica.

El Ministerio Público Fiscal señaló que las consultas realizadas ante organismos oficiales no permitieron acreditar las matrículas consignadas y que la Universidad de Buenos Aires informó que la mujer no contaba con título de médica.

Además, la investigación reveló que tenía dos condenas anteriores: una por ejercicio ilegal de la medicina y otra por estafa, usurpación de título y uso de documento público falso.

Ahora resta la selección de los jurados

Con la fecha del debate ya acordada, el próximo paso será la selección de los integrantes del jurado durante las jornadas del 28 y 29 de septiembre.

El 30 comenzará formalmente el juicio por jurados, que se desarrollará durante 11 jornadas y tendrá como eje la acusación contra Roberto Daniel Sánchez por el transfemicidio de Azul Semeñenko.