Femicidio de Estefanía Civardi en Bariloche: ya hay fecha para el juicio por jurados y será en octubre

Rubén Emerson Marín permanece detenido y será juzgado en octubre por el crimen ocurrido en Bariloche en julio de 2025. Foto Alfredo Leiva.

El femicidio de Estefanía Cristina Civardi llegará a juicio por jurados en Bariloche. El debate contra Rubén Emerson Marín, exintegrante de la Policía de Río Negro, se realizará del 26 al 30 de octubre, luego de que finalizara la etapa de control de acusación y quedara admitida la prueba para el proceso.

La Fiscalía acusa a Marín de homicidio triplemente calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el empleo de un arma de fuego. Esa calificación prevé prisión perpetua. El imputado continuará detenido preventivamente durante el desarrollo del debate.

La acusación por el crimen de Civardi

La Fiscalía sostuvo que el hecho ocurrió durante la madrugada del 30 de julio de 2025, en la vivienda de Civardi en Bariloche. Según la hipótesis acusatoria, Marín, quien en ese momento era integrante de la Policía de Río Negro, efectuó un disparo a corta distancia con su arma reglamentaria calibre 9 milímetros que provocó la muerte de la mujer.

La fiscal Sofía Ocampo y el fiscal jefe Martín Lozada plantearon además que el hecho se produjo en el marco de una relación de noviazgo reciente y dentro de un contexto de violencia de género.

Durante la audiencia de control de acusación, la querella adhirió a la descripción del episodio, a la calificación legal y a la prueba presentada por el Ministerio Público Fiscal. La defensa, en cambio, cuestionó la acusación y sostuvo que el contexto de violencia de género debía ser descripto con mayor precisión. También pidió, de manera subsidiaria, el sobreseimiento.

Qué pruebas llegarán al debate

La acusación fue sostenida sobre la base de distintos elementos reunidos durante la investigación. Entre ellos se encuentran informes forenses, estudios balísticos y genéticos, análisis de dispositivos electrónicos y comunicaciones, registros de cámaras de seguridad, inspecciones realizadas en la vivienda y una reconstrucción del hecho.

El juez de juicio Sergio Pichetto admitió la prueba ofrecida y dispuso que el proceso continúe bajo el sistema de juicio por jurados.

Marín seguirá detenido durante el juicio

La Fiscalía pidió extender la prisión preventiva del acusado hasta la finalización del debate. Argumentó que persisten los riesgos procesales, que es necesario resguardar a las personas que deberán declarar y que existe una elevada expectativa de pena en función de la acusación.

Pichetto hizo lugar al planteo y extendió la medida cautelar hasta que termine el juicio.

La defensa también había planteado una cuestión vinculada con el lugar de alojamiento del imputado. Ante ese pedido, el magistrado dispuso evaluar prioritariamente la posibilidad de que permanezca en Bariloche, siempre que estén garantizadas las condiciones de seguridad necesarias. El objetivo es facilitar el ejercicio de su defensa.

Cómo será el juicio por jurados

Con la acusación ya controlada y la prueba admitida, la Oficina Judicial deberá organizar el debate y la conformación del jurado popular. En Río Negro, estos procesos contemplan la participación ciudadana mediante un sorteo de potenciales integrantes y una posterior audiencia de selección.

El jurado estará integrado por 12 miembros titulares y al menos cuatro suplentes, con paridad de género. Durante el juicio recibirán testimonios, pericias, documentos y el resto de la prueba, además de escuchar los alegatos de las partes.

Un juez técnico será quien explique las reglas jurídicas aplicables, mientras que los ciudadanos deberán resolver sobre la responsabilidad penal del acusado a partir de la prueba producida durante el debate.

La deliberación será secreta y finalizará con un veredicto de culpabilidad o absolución. Si el resultado fuera condenatorio, la determinación de la pena quedará a cargo de un juez técnico.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.