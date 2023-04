Intenso debate entre de los abogados de Tortoriello y la fiscalía por la causa Techo Digno

El exintedente estuvo presente en la audiencia aunque no declaró durante el hecho. Foto: Archivo.

El inicio de la audiencia de formulación de cargos contra Aníbal Tortoriello y otros exfuncionarios y empresarios por la causa Techo Digno fue un festival de críticas contra el Ministerio Público Fiscal. Los abogados del exintendente de Cipolletti y actual diputado nacional apuntaron contra la fiscalía por el dispendio de recursos del Estado. También aseguraron que presentaron pruebas que no sólo confirman que no existió administración fraudulenta sino que hubo un remanente de dinero que se envió a Nación.

Incluso Sebastián Perizolli trazó un paralelismo sobre una nota de RÍO NEGRO en la cual el fiscal jefe Santiago Marquez Gauna criticó a un defensor oficial por despilfarrar los recursos del Poder Judicial.

Aseguró que este proceso que tiene cinco años en la justicia ordinaria es eso: un malgasto de dinero porque ni siquiera, sostuvo, pudieron dar cuenta de los delitos en esta audiencia de formulación de cargos. Junto a Gustavo Eduardo Palmieri, el otro defensor de Tortoriello solicitó la nulidad y que no se den por formulados los cargos por peculado y administración fraudulenta.

En su turno, Marquez Gauna confirmó que tiene pruebas de la malversación de fondos y que están al tanto de los informes de la defensa, pero que modificaron su plataforma fáctica, por lo tanto mantiene su teoría del caso. «Todo esto se va a discutir donde hay que discutirlo, en el juicio».

Los abogados defensores de Aníbal Tortoriello solicitaron la nulidad de la causa argumentando que «Hubo una rendición de cuentas, existió y según informa la contadora municipal, no hubo perjuicio al erario sino que hubo remanentes de fondos, es decir que se devolvieron al gobierno nacional. Si no hay perjuicio, no hay delito», explicó el Doctor Gustavo Eduardo Palmieri.

Además plantearon que no tiene argumentos lo que planteó la fiscalía ya que sostienen que «está claro que no existe administración fraudulenta ni se habría especulado».

En el caso del Doctor Sebastián Perizzolli, también abogado defensor de Tortoriello, comentó que «No hay elementos suficientes para habilitar una investigación penal«.

Remarcaron «La nulidad es el camino correcto de esta formulación de cargos, que no cumple adecuadamente con este standard«. Perazzolli agregó que además de pedir la nulidad, solicitan que se rechace el pedido de formulación de cargos ya que «No hay elementos suficientes para habilitar una investigación penal».

Eso no fue todo, Gadano denunció que la acusación tiene un tinte político. Dijo que fue también defensor de Pedro Dantas por su función en el municipio de Campo Grande y que con la misma investigación dedicieron retirar la formulación de cargos días después del “gran acuerdo” de Nos Une Río Negro con Juntos Somos Río Negro.

Estuvo de acuerdo con el pedido de los demás abogados defensores enejar sin efecto la formulación de cargos, «tiene que ser rechazada, no esta fundamentada y tampoco está organizada«, planteó.

Marquez Gauna justificó que «se pagó más de lo que se construyó, esa es nuestra teoría, se pagó más de lo que se certificó«. Y sostuvo que este caso se debe llevar a juicio, «en esa instancia, le puedo contestar todos los argumentos de la defensa, acá no estamos para eso«, explicó.

Además criticó que «cuando se encienden las cámaras, todos hacemos cosas distintas». Y agregó: «Nosotros podemos fundar todas las acusaciones que planteamos. Lo que imputamos es delito, ya lo explicamos, hay perjuicio económico y tenemos pruebas que lo afirman«.

«Que lo lleven a juicio y prueben lo que dicen«, concluyó.

En la causa también están involucrados el exintendente Abel Baratti, la exfuncionaria y contadora Lucila Chiocconi y los constructores Arturo Mendiberri, Domingo Mocciola y Daniel Zoppi.