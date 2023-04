Qué dijo Tortoriello en la causa Techo Digno

Este martes se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos contra el exintendente Aníbal Tortoriello por la causa de una supuesta malversación de fondos en la construcción de viviendas sociales del programa Techo Digno. El exintedente opinó sobre su acusación y sostuvo que no entiende el motivo de su acusación.

Tortoriello argumentó durante la audiencia que los datos que se utilizaron para realizar esta causa «no tienen que ver con la realidad».

«Como intendente fuimos convocados por el ex ministro Frigerio para hablar sobre el programa Techo Digno, el problema es que habían municipios que habían recibido el dinero pero no se habían hecho las obras. Cosa que no pasó en Cipolletti, avanzaron con los certificados correspondientes, y se paso al IPPV por orden de Nación«, sostuvo el referente de Cambia Río Negro.

Aníbal Tortoriello fue citado hoy a declarar en la causa Techo Digno que se sigue contra varios funcionarios municipales de Río Negro entre los periodos 2011 y 2019. También están involucrados varios empresarios y el exintendente Abel Baratti.

Argumentó que no entiende el motivo de esta causa y planteó que fue uno de los principales intendentes que se movilizó para que este programa se llevara a la justicia en los municipios donde no se cumplió. «Fui uno de los autores que sugirió que se enviara a la justicia para investigar, no se cual es el motivo de generar esta causa«, explicó.

Además se mostró de acuerdo con el planteo de los defensores al pedir la nulidad de la causa, «Nuestros representantes justificaron que no hay motivo técnico para llevar adelante esto«, concluyó.