Intentó matar a un hombre de una puñalada en Cipolletti y lo imputaron: la víctima está grave

Un hombre fue imputado por homicidio en grado de tentativa y deberá cumplir cuatro meses de prisión preventiva, acusado de apuñalar con un arma blanca de fabricación casera a un vecino del barrio 2 de Febrero de Cipolletti. La víctima sufrió lesiones graves en el estómago y el hígado, fue intervenida quirúrgicamente y permanece en terapia intensiva.

La formulación de cargos se realizó este domingo ante la jueza de Garantías Rita Lucía. Los fiscales Guillermo Ibáñez y Julieta Della Cha sostuvieron que el ataque ocurrió el 8 de octubre, alrededor de las 11, cuando ambos hombres compartían la mañana y comenzaron una discusión verbal que derivó en una pelea física.

La víctima pidió ayuda tras la puñalada

Según la teoría del caso de la Fiscalía, durante el enfrentamiento el acusado sacó un arma blanca casera y le asestó una puñalada en el abdomen con intención de quitarle la vida. Tras ser herido, el hombre logró retirar la hoja metálica de su cuerpo y caminó unos metros para pedir auxilio a su hermano. El presunto agresor, en tanto, huyó del lugar.

La víctima recibió asistencia médica de urgencia y fue trasladada al Hospital Pedro Moguillansky. Allí debió ser operada por las lesiones que comprometieron el estómago y el hígado. Actualmente permanece en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

La Fiscalía atribuyó al imputado el delito de “homicidio en grado de tentativa en calidad de autor”. Para respaldar esa calificación presentó testimonios de familiares y vecinos que presenciaron la secuencia, actas de la Unidad 45 del barrio Anai Mapu y peritajes del Gabinete de Criminalística, que secuestró el arma casera en el lugar.

Los videos, una prueba clave

Entre los elementos incorporados al legajo se encuentran las imágenes captadas por una cámara de seguridad de un comercio de la zona y la grabación que realizó con su celular un testigo que circulaba por el lugar en un vehículo de trabajo. Según expuso la acusación, ambos registros permitieron corroborar cómo se produjo la agresión y la posterior fuga del sospechoso.

Con esos elementos, Ibáñez y Della Cha solicitaron cuatro meses de prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento de la investigación. La defensa oficial, a cargo de Marcelo Caraballo, no cuestionó la formulación de cargos y señaló que se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 130.

Sin embargo, Caraballo se opuso a la medida cautelar. Argumentó que durante los dos días en los que su asistido permaneció en libertad no hubo reportes de amenazas ni de contactos con testigos, por lo que consideró que “no está acreditado el riesgo de entorpecimiento”. Como alternativa, propuso una prohibición de acercamiento a la familia de la víctima y a los testigos, con monitoreo electrónico.

Luego de escuchar a las partes, la jueza Rita Lucía tuvo por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses. Además, hizo lugar al pedido fiscal y ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva durante ese plazo.