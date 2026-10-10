Pidieron ocho años de prisión para la mujer que confesó haber provocado el incendio en el que murió su tío

Como parte de un juicio abreviado, el Ministerio Público Fiscal de Viedma solicitó una condena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo para una mujer acusada de provocar un incendio intencional en la vivienda de su tío, hecho que le causó la muerte al hombre el pasado 27 de junio durante la madrugada.

La investigación, encabezada por la fiscal Mariana Giammona junto al fiscal adjunto Alejo Domínguez Masciale, permitió reunir pruebas contundentes sobre el ataque. Con el asesoramiento de la defensa pública, la imputada reconoció formalmente su culpabilidad. Según la hipótesis fiscal, el crimen estuvo motivado por una relación conflictiva y discusiones previas entre ambos, que incluso habían derivado en medidas cautelares tramitadas en el fuero de Familia para proteger a la víctima.

Peritajes decisivos y pruebas técnicas

El sostén probatorio presentado durante la audiencia incluyó las actuaciones de la comisaría del barrio IPPV, los registros de llamadas al 911 y los peritajes del Cuerpo de Bomberos. Un informe especializado concluyó que el fuego se originó de forma intencional en el colchón de una de las habitaciones frontales, descartando fallas eléctricas o un origen accidental, e indicando el posible uso de un líquido acelerante.

La Fiscalía incorporó análisis de cámaras de seguridad y reportes de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) que ubicaron a la imputada en las inmediaciones al momento del hecho, junto con testimonios de vecinos y de la Secretaría de Adultos Mayores sobre el historial de violencia.

Acuerdo entre las partes y reserva de imagen

La defensora pública penal, María Paz Álvarez, adhirió plenamente al acuerdo presentado para la imposición de la pena de ocho años de cárcel efectiva. Asimismo, se confirmó que los familiares de la víctima —quienes guardan también un vínculo de parentesco con la procesada— fueron informados sobre la resolución del caso.

A su vez, la defensa solicitó la reserva de la imagen de la mujer debido a padecimientos de salud mental que constan en los informes del complejo penal donde cumple prisión preventiva, pedido que fue respaldado por la fiscalía. El juez de juicio Marcelo Chironi aceptó el procedimiento abreviado, confirmó la prohibición de difundir imágenes de la acusada y anunciará la sentencia definitiva durante la próxima semana.