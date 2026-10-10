Declararon culpable al acusado por el crimen de Nicolás Agustín Troncoso en Cipolletti

En una audiencia realizada este viernes en el Foro Penal de Cipolletti, un tribunal declaró penalmente responsable a un hombre por el homicidio simple de Nicolás Agustín Troncoso, ocurrido a fines de 2025. El veredicto fue dictado por unanimidad y leído por la jueza Agustina Bagniole, quien presidió el debate.

Un reclamo cotidiano que derivó en tragedia

De acuerdo con la reconstrucción presentada por el fiscal Martín Pezzetta, el crimen ocurrió la noche del 7 de diciembre de 2025, cerca de las 23:20, sobre la calle Los Horneros, en el barrio 2 de Agosto. La víctima se encontraba en el interior de su automóvil junto al acusado y una tercera persona compartiendo bebidas alcohólicas, cuando solicitó al imputado que descendiera del vehículo porque deseaba regresar a su casa a descansar para trabajar al día siguiente.

La solicitud desencadenó una discusión que continuó en la vía pública. En medio del enfrentamiento físico, el acusado extrajo un cuchillo de entre sus prendas y le propinó a Troncoso una estocada fatal en la zona de la axila derecha, provocándole la muerte de forma inmediata en el lugar.

La audiencia se realizó en el MPF de Cipolletti el viernes.

«La víctima se quería ir a su casa, tenía que trabajar al otro día, y por eso le pidió al imputado que se bajara del auto, porque se quería ir a descansar. Lo que declaró el imputado no coincide con la prueba objetiva. Lo que sí coincide es que lo hirió con un cuchillo, lo escondió en su mochila y escapó del lugar», sostuvo el fiscal Pezzetta durante la clausura del debate.

Por su parte, la querella en representación de la familia de la víctima coincidió plenamente con la fiscalía al remarcar que el trágico desenlace no fue producto de una riña casual, sino de una decisión unilateral del agresor.

Próximos pasos procesales

El acusado, que permanece detenido bajo prisión preventiva desde su aprehensión en enero de 2026, continuará privado de la libertad mientras se desarrolla la etapa final del juzgamiento.

Las partes disponen de un plazo de cinco días para presentar nuevas evidencias de cara al juicio de cesura, audiencia en la cual se debatirá y fijará el monto de la pena que le corresponderá cumplir al condenado.