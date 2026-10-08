Robo a turistas en Bariloche: los siguieron por el Circuito Chico y recuperaron un auto y parte del botín

El Peugeot 307 fue localizado en un domicilio de Giraudo al 5000 luego del seguimiento desplegado por distintos sectores turísticos.

Tres turistas denunciaron el robo de pertenencias de sus vehículos mientras recorrían distintos sectores del Circuito Chico de Bariloche. La investigación tuvo un avance en pocas horas luego de que una alerta al 911 RN Emergencias permitiera localizar un Peugeot 307 vinculado con los sospechosos, iniciar una persecución y recuperar parte de los elementos denunciados como sustraídos.

El procedimiento comenzó cerca de las 13, cuando un llamado anónimo alertó que tres personas intentaban abrir vehículos estacionados en inmediaciones del ingreso al sendero de Laguna Negra. Un móvil policial acudió al lugar, pero el automóvil observado ya se había retirado. El Centro Inteligente de Seguridad aportó información sobre la dirección que había tomado.

El seguimiento por el Circuito Chico

La búsqueda continuó por el Circuito Chico hasta que efectivos localizaron un Peugeot 307 negro, con vidrios polarizados, que coincidía con las características informadas. Los policías intentaron detenerlo, pero el conductor no acató la orden y comenzó una fuga por la Ruta 77, en dirección a Arroyo López.

Durante el seguimiento, los ocupantes fueron arrojando distintos objetos desde el vehículo. Antes de llegar al puente Angostura descartaron una rueda de auxilio y, más adelante, un bolso oscuro. El operativo incorporó a otros móviles para cubrir las posibles vías de escape.

En paralelo, la investigación reunió las denuncias de tres turistas. Uno había dejado un Fiat Cronos en el sector del Cerro López y denunció el faltante de una rueda de auxilio, guantes y anteojos de sol. Otro sufrió el robo de una rueda completa, borcegos y otros elementos de un segundo Fiat Cronos estacionado sobre la Ruta 79.

Una tercera turista denunció el faltante de una cartera que contenía $100.000 y otros objetos personales de un Renault Logan.

Un vecino aportó un dato clave

A las denuncias se sumó el testimonio de un vecino, quien informó que había observado a dos hombres descender del Peugeot 307 y permanecer cerca de vehículos estacionados antes de volver a subir al automóvil y retirarse por la Ruta 79.

Aunque en un momento los efectivos perdieron contacto visual con el rodado, el seguimiento continuó con el apoyo de otros móviles y del sistema de monitoreo.

A las 13:54, la Policía volvió a localizar el Peugeot en inmediaciones de Balcón Gutiérrez y Bosque Petrificado. La búsqueda continuó hasta que el vehículo fue ubicado finalmente en Giraudo al 5000.

Allanamiento y recuperación de elementos

Con la información reunida, la Fiscalía 4 autorizó un allanamiento en el domicilio donde había sido localizado el automóvil. La diligencia fue realizada por personal de la comisaría 42, que procedió a requisar el lugar y secuestrar el Peugeot 307.

Además, durante el rastrillaje realizado en inmediaciones del puente Angostura había sido encontrada la rueda de auxilio arrojada durante la fuga. Por disposición de la Fiscalía, ese elemento fue entregado a uno de los turistas damnificados.

La causa continúa bajo investigación para determinar la responsabilidad de los involucrados y establecer si los elementos recuperados corresponden a los tres robos denunciados.