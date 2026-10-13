Gustavo Gennuso: «El Superior Tribunal de Río Negro responde al poder político y es cómplice»

El exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, cuestionó el último fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que resolvió «anular la sentencia impugnada» y que otro Tribunal de Impugnación «dicte un nuevo pronunciamiento que examine de manera fundada la subsunción del hecho» de acuerdo al artículo 260 del Código Penal que sanciona el delito de malversación de caudales públicos.

Fue acusado de peculado y ahora será investigado por el posible delito de malversación en lo que consideró una injerencia del poder político de la provincia que busca «que no hable» y que «vivamos con miedo a una Justicia que no es justa».

Para Gennuso «lo hacen por maldad, por saña, por orden de la política; del gobernador y sus laderos».

Dijo que «llamarle Techo Digno es un poco sobretitular» porque «mi causa era muy sencilla» y explicó que «era un dinero que estaba en el banco Nación dispuesto para obras, nosotros vamos a reclamar a Nación que las obras se reactiven, nos dicen que no y empezamos una negociación».

Este martes, en diálogo con Río Negro Radio, relató que «aconsejados por el propio Ministerio del Interior de Nación, guardamos la plata, la pusimos a plazo fijo, con todas las reglas; y casi dos años después terminamos las 870 viviendas, que no es menor».

Soy el único político de Río Negro que dice lo que pasa en el gobierno provincial y cómo gobierna y eso tiene que ser castigado». Gustavo Gennuso, exintendente de Bariloche.

Agregó que «salgo del gobierno y tres meses después me acusan de peculado que es sustraer el dinero, que es como si te robaras el dinero» pero recordó que «la fiscalía hace una interpretación que no me lo robé sino que lo saqué de donde tenía que estar».

Dijo que tanto el tribunal de Juicio como el Tribunal de Impugnación «me absuelven, con palabras duras para la fiscalía» y «estaba todo terminado» pero «sospechamos mucho cuando la Corte (por el Superior Tribunal de Justicia) pidió el caso para revisar. Fuimos a una audiencia, nos dejaron decir poco, todo fue rechazado y dijeron que dictaban un fallo en noviembre pero lo adelantaron un mes».

Tildó esa situación como «una vergüenza» porque «lo devuelven al Tribunal de Impugnación y me tiene que acusar de una figura menor, que es malversación de fondos, que es un acto administrativo mal hecho».

Gennuso remarcó que «lo más grave es que el Superior Tribunal responde al poder político y es un cómplice» y explicó que le pide al nuevo TI: «Acuselo de malversación» y «condenelo por algo de lo nunca me defendí» porque «te tenés que defender de lo que te acusan, el peculado, ahora sin hacer un juicio, sin darme derecho a defensa, le dicen que me acusen de otra cosa: Es inconstitucional, viola todas las cuestiones de derecho».

Indicó sobre el máximo tribunal que «es muy obediente del poder político, que es el que me quiere sacar de escena, me quiere voltear, no quiere que hable» porque «sin desmerecer a nadie, soy el único político de Río Negro que dice lo que pasa en el gobierno provincial y cómo gobierna y eso tiene que ser castigado. Hace que vivamos con miedo a una Justicia que no es justa».

En ese punto aclaró que «me solidarizo con el 99% de los jueces de la provincia, que son probos, honestos; y esto del Superior Tribunal hace que todos sospechemos de la Justicia cuando tenemos que sospechar del Superior Tribunal» y «ellos también tienen que soportar este tribunal cómplice del poder político».

Gennuso recordó que «el nuevo tribunal tiene los papeles del peculado», eso «me parece una barbaridad», volvió a cuestionar que «hayan adelantado un mes la lectura del fallo, porque saben que el delito de malversación tiene una prescripción, que vence en pocos días» y remarcó que la decisión del STJ fue «por maldad, por saña» y «por orden de la política, del gobernador y sus laderos» para «proscribirme para siempre sólo por haber resguardo la plata de los barilochenses y haber terminado 870 viviendas».

El exintendente llegó al gobierno local de Bariloche como integrante de Juntos Somos Río Negro, ya fuera del cargo comenzó sus críticas al oficialismo provincial y a partir del año pasado comenzó su acercamiento con La Libertad Avanza que se confirmó con su designación como vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Gennsuo dijo que el poder político de Río Negro «sabe lo que yo valgo: soy independiente y voy contra los negocios», reconoció que «me gustaría ser gobernador» y que continúa como afiliado a Juntos Somos Río Negro, por eso desafió: «Que me echen».