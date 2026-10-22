Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: embargo por 1.000 millones de pesos y prohibición para dejar el país

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, procesó al exdiputado libertario José Luis Espert como presunto autor del delito de lavado de activos. La resolución dictada en las últimas horas incluye un embargo preventivo por 1.000 millones de pesos y la prohibición estricta de salir del país.

La Justicia investiga una transferencia de 200.000 dólares que el dirigente recibió en 2020 desde una red financiera vinculada a Fred Machado, un empresario condenado por fraude en Estados Unidos.

Para justificar el ingreso de los dólares a su cuenta del banco Morgan Stanley, Espert presentó un supuesto contrato de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo.

Sin embargo, el fiscal Fernando Domínguez comprobó que el exlegislador nunca viajó a ese país y que los yacimientos mencionados ni siquiera estaban operativos. Para los investigadores, el acuerdo fue una simple pantalla legal para facturar servicios inexistentes.

Las tres etapas del blanqueo: del exterior a la cochera

La fiscalía logró reconstruir la ruta del dinero negro y encuadró la maniobra financiera de Espert en las tres fases clásicas del lavado de activos:

Colocación: el depósito original llegó a su cuenta en Estados Unidos a través de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma ligada a la red de Machado acusada de lavar dinero del narcotráfico.

el depósito original llegó a su cuenta en Estados Unidos a través de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma ligada a la red de Machado acusada de lavar dinero del narcotráfico. Estratificación: se ejecutaron transferencias cruzadas entre esa cuenta extranjera y sus registros en el banco BBVA para perder el rastro original de los fondos.

se ejecutaron transferencias cruzadas entre esa cuenta extranjera y sus registros en el banco BBVA para perder el rastro original de los fondos. Integración: el dinero se insertó en el mercado legal argentino mediante la compra de un BMW, un Lexus valuado en 130.000 dólares y la participación en un fideicomiso en el exclusivo barrio de Costa Esmeralda.

El contador cómplice y el retiro de dólares en efectivo

El golpe judicial también alcanzó al círculo íntimo del exdiputado. El contador Mariano Alejandro Cosentino fue procesado como partícipe necesario, ya que firmó las certificaciones falsas de origen de fondos para comprar el Lexus, y recibió un embargo de 700 millones de pesos. Además, se embargó por 500 millones a Varianza SA, una sociedad familiar de Espert creada semanas antes del depósito y que solo facturó dos meses en toda su existencia.

Un dato que encendió las alarmas en Comodoro Py fue un sugestivo movimiento bancario de última hora. El 27 de octubre de 2025, pocos días después de que Juan Grabois presentara la denuncia penal que originó el expediente, Espert retiró 80.000 dólares en efectivo de sus cuentas personales.

Durante su indagatoria de julio, el exlegislador defendió la legalidad del contrato guatemalteco. No obstante, este nuevo procesamiento agrava su frente judicial, sumándose a la inhibición general de bienes que ya pesaba sobre él y su esposa, María Mercedes González.