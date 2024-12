Rechazan un amparo solicitado por la concejal de Allen destituida de la presidencia

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) denegó la solicitud de amparo presentada por la concejal de Allen, Valeria Bezic (UCR). La edil reclamaba la nulidad de su destitución en la presidencia del Concejo Deliberante, ocurrida a comienzos de octubre.

El fallo del maximo tribunal rionegrino se conoció esta semana y contó con el voto en rechazo de los jueces Cecilia Criado, Ricardo Apcarian, Sergio Barotto, Liliana Piccinini y Sergio Ceci.

La presentación de Bezic fue realizada el pasado 22 de octubre, en la cual solicitaba retomar su puesto como titular del Legislativo local. La concejal fue desplazada por el voto mayoritario de la oposición por supuesto mal desempeño de sus funciones.

En ese sentido, el STJ no dio vía al pedido porque consideraron que no estaban acreditadas las circunstancias para un amparo. Desde el tribunal recordaron que este tipo de recursos es excepcional y se emplea en circunstancias particulares de «arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración de un daño concreto y grave que solo puede eventualmente ser reparado acudiendo a esa vía urgente y expeditiva».

«La accionante no ha demostrado que su pretensión no pueda hallar tutela adecuada en los procedimientos ordinarios, ni que se encuentre impedida de obtener mediante ellos la reparación de los perjuicios alegados; mucho menos aún la concurrencia de elementos por los que se pueda determinar la irreparabilidad del daño, la urgencia o el peligro en la demora, sumado a que no resulta manifiesta la ilegalidad de la conducta estatal», manifestó la jueza Criado al emitir su voto.

El STJ consideró que Bezic cuenta con otras instancias ordinarias para resolver el conflicto. «La accionante cuenta también con la facultad de ejercer sus derechos a través de la instancia jurisdiccional contencioso-administrativa«, señalaron.

El fallo también mencionó el dictamen de la Procuración General, que consideró que «la vía escogida no resulta hábil para cuestionar un acto administrativo dictado por el órgano legislativo municipal que se encuentra en trámite de revisión, menos aún para suspender sus efectos».

Y agregó: «No incumbe al Poder Judicial juzgar sobre la oportunidad, el mérito o la conveniencia de las decisiones propias de los otros poderes del Estado, al menos sin correr el riesgo de desnaturalizar la división de poderes».

Por qué destituyeron a la presidenta del Concejo Deliberante de Allen

El escándalo estalló a comienzos de octubre, cuando Bezic fue relevada de la presidencia del Concejo por una mayoría de seis votos. En una sesión escandalosa, la edil —cercana al intendente Marcelo Román (LLA)— fue señalada de «mal desempeño de funciones».

Una de las acusaciones en su contra rondó el cobro de viáticos por un viaje «oficial» a Viedma los días 9 y 10 de julio. Al tratarse de poderes distintos, el dinero para costear la estadía de Bezic en la capital rionegrina debería haber salido de los fondos del Concejo Deliberante.

Para la edil el desplazamiento de su cargo resultó en una «afectación concreta de los derechos políticos«, dado que habrían existido irregularidades en el proceso de destitución.