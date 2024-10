Video | Gritos, golpes y escándalo en Allen: destituyeron a la presidenta del Concejo Deliberante

Un verdadero escándalo se vivió este jueves en el Concejo Deliberante de Allen con la destitución de la presidenta del cuerpo, Valeria Bezic (UCR), por supuesto «mal desempeño de sus funciones«. Hubo fuertes discusiones dentro del recinto y golpes por parte de un concejal.

La sesión se realizó este mediodía y para la aprobación de la resolución de apartamiento se necesitó una mayoría de seis votos.

El escrito, de seis páginas, detalla «diversos malos manejos e irregularidades graves» aparentemente cometidos por Bezic. Entre ellos, se menciona el manejo de viáticos.

Si bien la dirigente —cercana al intendente Marcelo Román— fue removida de la presidencia del Concejo, conservará su estatus de concejal.

«Hasta que la Justicia no me diga que no soy presidenta del Concejo Deliberante, voy a seguir sesionando«, aseguró Bezic en más de una oportunidad. «Les guste, o no les guste», enfatizó. Además, tildó a los concejales que votaron su apartamiento como una «vergüenza«.

El debate fue un verdadero escándalo institucional para localidad, con gritos e incidentes por parte de un legislador del oficialismo local (UCR), quien golpeó la mesa por 40 minutos para impedir el normal desarrollo de la votación.

En contrapartida, una concejal de la oposición afirmó: «Usted metió la mano en la lata y se tiene que hacer responsable«.

Durante el debate, que debió pasar en más de una oportunidad a un cuarto intermedio, se registraron insultos y agravios hacia empleados del Concejo.

«La actividad legislativa en Allen no tiene registro de un hecho similar. Es un papelón institucional sin precedentes, que demuestra la calidad de nuestros gobernantes», aseveró el medio local ANAllen al relatar los sucedido.