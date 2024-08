«¿Ustedes creyeron que iban a violar a una piba y listo?»: la madre de Silvia Cabañares increpó a los acusados

Con la declaración de Flavia Currumil, madre de Silvia Cabañares, comenzó el juicio por jurados contra los cinco acusados del abuso de la mujer de 35 años ocurrido en Neuquén entre el 14 y el 15 de mayo del año pasado. Tres meses después fue víctima de femicidio, y su cuerpo apareció en Río Negro. El crimen se investiga en aquella provincia y no hay sospechosos.

El juicio se realiza a puertas cerradas. Según pudo reconstruir diario RÍO NEGRO, la mamá de Silvia y una de sus hermanas, Débora, fueron las dos testigos del día.

Flavia relató que la víctima nació en Allen y que a los 17 años tuvo un hijo. También habló de sus problemas de salud mental, por los que estaba bajo tratamiento, y de las adicciones que la atravesaban.

En un momento de su declaración se dirigió directamente a los cinco imputados, que la escuchaban en otro extremo de la sala de audiencias. «No les tengo miedo, la vida de mierda que tuvieron», dijo. «Quiero que paguen por lo que hicieron, ¿creyeron que iban a violar una piba y listo? Yo no voy a permitir que esto quede así».

Cómo fue el hecho según la fiscalía

En su presentación del caso, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid relató que uno de los cinco imputados, excuñado de Silvia, la convenció de ir a comer un asado a una vivienda del barrio Confluencia conocida como La Chanchería, en calles Tronador y Boerr.

Allí estaban los otros cuatro imputados. Bebieron alcohol, consumieron cocaína, y ocurrió el abuso. Al día siguiente ella fue a la comisaría Segunda, en el bajo de la ciudad, y presentó la denuncia.

Silvia solo conocía el nombre de su excuñado, del resto de los sospechosos aportó apodos: Tano, Tata, Chino y Chiquito. Son los hoy imputados.

Le realizaron pruebas médicas, pero no le tomaron declaración en la fiscalía porque se encontraba en un estado de extrema vulnerabilidad. Se decidió que testimoniara en Cámara Gesell, y le dieron turno para octubre. El 26 de agosto del 2023, ayer se cumplió un año, la asesinaron.

La postura de los defensores

Los defensores se encargaron de machacar sobre ese punto. Raúl Caferra, José Maitini, Mauricio Macagno (públicos) y Gustavo Palmieri (particular) destacaron que se encuentran en desventaja porque no pueden contrainterrogar a la denunciante. También cuestionaron la calidad de la prueba, ya que se escucharán a personas que hablaron con Silvia, pero no son testigos directos de los hechos.

La carta más fuerte de la fiscalía es el ADN positivo que compromete a algunos de los imputados, pero también esa pericia científica será atacada por los defensores a lo largo de las siete audiencias de juicio por jurados que tienen por delante.