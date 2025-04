Prorrogaron la prisión preventiva al joven imputado por el homicidio del técnico de Invap, en Bariloche

El crimen del técnico de Invap, Gilberto Ceballos, perpetrado en su departamento, que está ubicado en el cuarto piso de un edificio de la calle Ruíz Moreno al 155 de Bariloche, sorprendió a los investigadores por la crueldad con la que lo asesinaron.

Según el informe preliminar del médico forense, el cuerpo de la víctima presentaba al menos 9 cortes en el cráneo y 32 lesiones cortantes y cortopunzantes en el tórax. Los investigadores estiman que el homicidio ocurrió entre las 21 del 8 de agosto y las 2.30 del 9 de agosto pasado.

Ocho meses después, la investigación sigue abierta. Y el presunto autor Nicolás Martín Roa continúa detenido.

Pedido de la defensa del imputado

El juez Víctor Hugo Gangarrosa autorizó en una audiencia, que se hizo el jueves en Bariloche, una nueva prórroga de dos meses de la etapa de la investigación preparatoria por pedido de la defensora oficial Paola del Río, que asiste al acusado. También, extendió la prisión preventiva del imputado hasta el 18 de junio de 2025.

La defensora explicó que habían recibido evidencia informática que “vamos a necesitar analizarla con peritos de parte para poder hacer un acabado entendimiento de la evidencia que hoy tiene la fiscalía”.

Dijo que solicitó a la Procuración el pago de un perito de parte que analice esa evidencia. “Creemos que puede llevar dos meses”, indicó. Del Río dijo que necesitan para la teoría del caso de la defensa contar con informes psiquiátricos y psicológicos del imputado.

Comentó que habían solicitado a la Procuración que cubra el costo de esos estudios, pero no hubo respuesta favorable. Aclaró que se trata de una prueba exclusiva de la defensa.

“Le ha costado reunir el dinero a la madre de Nicolás para ese estudio. En cuanto reúna el dinero estaremos en condiciones de hacer esas pericias que estamos solicitando”, planteó Del Río. Por eso, pidió la prórroga.

Legajo complejo para la defensa

También, expuso ante el juez que “este es un legajo que para la defensa es muy complejo porque la información está diseminada en un montón de lugares”.

“Hemos enviado oficios para que nos digan cuáles son los testigos que llevan a la fecha entrevistados. Necesitamos ordenar la investigación para ejercer efectivamente la defensa de Nicolás. Esta diseminación que hay de toda la información o evidencia, a nosotros hoy nos está perjudicando”, sostuvo la defensora.

“No hay ningún tipo de ocultamiento de información”, aseveró el fiscal Marcos Sosa Lukman. Dijo que desde la fiscalía hablaron con la responsable del laboratorio de genética forense, Silvia Vannelli, en Bariloche, que les informó que la fecha límite para la presentación de los informes genéticos es el 25 de abril.

Recordó que el 11 de agosto del año pasado se hizo la audiencia de formulación de cargos, cuando le atribuyeron a Roa, que entonces tenía 18 años, haber sido el autor del homicidio de Ceballos. La fiscalía calificó ese hecho como un homicidio agravado por ser cometido con ensañamiento y alevosía.

Gangarrosa admitió los cargos contra el imputado y habilitó que se investigue el caso por cuatro meses. También, aceptó el pedido de prisión preventiva para Roa por ese lapso.

Sosa Lukman rememoró que el 10 de diciembre, el juez prorrogó el plazo de la investigación hasta el 15 de abril. También, la preventiva.

Ahora, el fiscal propuso un mes de prórroga de la investigación y de la preventiva. El abogado por la querella Martín Govetto adhirió al planteo del fiscal.

El fiscal informó que “se hizo una nueva requisa en el vehículo de Ceballos que tenía por objeto buscar parte de los elementos que habían sido sustraídos y que no aparecieron, entre ellos, el teléfono de la víctima que hubiera sido fundamental en esta investigación para tratar de entender y comprender una cuestión, que no es obligatoria acreditar que es el móvil”.

Para el fiscal, hallar el teléfono de la víctima hubiese ayudado a comprender no solo “cuál era la relación, sino qué es lo que estaba pasando en la vida de Ceballos y también en la vida de Ceballos con Roa para entender qué pudo haber sido el motivo que llevó al sujeto a hacer lo que hizo”. Dijo que tampoco apareció la billetera de la víctima.

“Entiendo que resulta razonable en razón de lo que acaba de argumentar la defensa y es acorde al derecho de defensa del señor Roa”, dijo el juez.

La audiencia en la que se pidió la prórroga del plazo de la investigación y de la prisión preventiva se hizo el jueves en Bariloche. (captura de video)

Cuestionan una supuesta resolución del fiscal general

«Hay una resolución del fiscal general (Fabricio) Brogna en la cual les permite a las fiscalías privar de información a la defensas”, comunicó la defensora oficial ante el juez de garantías, en la audiencia.

Recordó que un artículo del Código Procesal Penal de la provincia es muy claro: “El legajo para la defensa debe estar a disposición. La evidencia debe estar a disposición”, sostuvo.

“No digo que eso esté pasando en este legajo, pero sí es una resolución de la fiscalía general y a mí me preocupa”, expresó. “¿Cómo voy a controlar cuál es el legajo que está llevando adelante la fiscalía?, ¿cuál es la información que están manejando?, ¿cuáles son los testigos que están entrevistando? Hoy no lo podemos hacer”, señaló Del Río.

El fiscal se mostró sorprendido. “Esto del ocultamiento, la verdad, que desconocía esa resolución de la fiscalía general y estoy bastante actualizado con las resoluciones y mal podría yo ocultar cualquier indicio subjetivo u objetivo o una evidencia que estamos produciendo porque me sería perjudicial no solo para el caso, sino para mi carrera”, alegó. “Me harían un sumario y es muy probablemente que me echen”, dijo.