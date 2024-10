Video | Masacre de pingüinos en Punta Tombo: «nunca vi algo así y espero no volver a verlo»

El tribunal que dirige el histórico juicio oral por la masacre de pingüinos en la provincia de Chubut realizará este miércoles una inspección ocular en la reserva de Punta Tombo y Punta Clara, donde ocurrieron los hechos hace tres años. Está previsto que las juezas María Laura Martini y Eve Ponce y el juez Carlos Richeri se trasladen a media mañana junto con la fiscalía, la querella y la defensa del único imputado, el empresario ganadero Ricardo Adolfo La Regina.

En la audiencia del martes declararon Laura Marina Reyes y Pablo García Borboroglu, doctores en ciencias biológicas de relevancia internacional. Recorrieron el lugar el 24 de noviembre del 2021, cuando recibieron una denuncia sobre lo que había sucedido, y fueron los primeros en registrar las consecuencias.

Punta Tombo y Punta Clara, la mayor colonia de pingüinos de Magallanes en Sudamérica, está dentro de la estancia La Perla de la familia La Regina. Entre agosto y noviembre de ese año, según la acusación fiscal, el imputado utilizó una retroexcavadora para abrir un camino de 950 metros de largo por seis de ancho que arrasó con un número de nidos, pichones y adultos difícil de calcular.

Reyes dijo que las ruedas de la máquina hicieron colapsar los nidos. Durante su recorrida encontraron los cadáveres de dos pichones.

La ruptura de un lazo de años

El experto García Borboroglu, durante su exposición en el juicio por la masacre de pingüinos en Punta Tombo. (Gentileza Daniel Felman)

«Cuando estamos viendo esa escena aparece el macho adulto, nos dimos cuenta que era el padre de esos pichones y trata de reanimarlos y de empollarlos. Creo que ese fue el momento más… más allá del impacto que nos causó ver una pingüinera, que es como un quesito gruyere, cortado al medio, todos los nidos removidos, arrasados por la topadora, no cabía duda que se había compactado todo el suelo, más allá de la impresión que nos causó eso, fue impactante ver los pichones muertos por el colapso de la misma cueva», narró ante el tribunal.

La especialista dijo que «tengo 35 años o más que trabajo, empecé en el 86 siendo guardafauna en Rada Tilli, y nunca vi algo así. El nido, los huevos, los pichones es el capital más importante que tiene el pingüino. Ahí se encuentra con la pareja después de la migración de cinco o seis meses. Romper el nido implica una ruptura de ese lazo de años o décadas».

Reyes continuó: «Por eso la provincia de Chubut durante todo el año pone guardafaunas a controlar que no ingrese gente. Espero no volver a ver una situación así».

El momento de mayor fragilidad

García Borboroglu explicó dijo por su parte que «estas aves pasan el 70% de su vida en el mar. Cuando están en tierra es el momento de mayor fragilidad«.

Proyectó un video en el que se observa la escena y la relató: «Aquí vemos que es un adulto macho que trata de revivir, de proteger a su cría. El cuidado parental hacia sus pichones es superior a tratar de preservarse él».

Señaló que «los pingüinos de Magallanes se habitúan a la presencia humana, cuando el manejo de la colonia es el adecuado. Pero esta colonia era prístina, era muy difícil estudiarla, estaba intacta, no tenía presencia humana. Por eso me impactaba comprobar que pasó de no tener presencia humana a tener una maquina de 8 mil kilos durante tres meses impactando. Lo que veíamos era el cadáver de la colonia».

Cómo sigue el juicio

La acusación está a cargo de la fiscal general Florencia Gómez; mientras que Martín Castro representa a la fiscalía de Estado y Eduardo Hualpa a los querellantes particulares: la Asociación de Abogados Argentina, Greenpeace y la Fundación Patagonia Natural. La defensa particular del imputado en la causa es ejercida por el abogado Federico Ruffa.

El Tribunal se desplazará hoy desde Rawson, sede del juicio, hasta el lugar de los hechos. Son aproximadamente dos horas de viaje.

De acuerdo con el cronograma tentativo, jueves y viernes continuarán recibiendo declaraciones testimoniales, y probablemente el lunes 4 de noviembre se escucharán los alegatos.