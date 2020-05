La epidemiología es ciencia

Marcio Alazraqui *

No es un saber al servicio del marketing, sino al de la salud de las personas. Río Negro afirmó que están trabajando 30 epidemiólogos en la provincia. Si así fuera, no se entiende la calidad de lo informado.

La nota del portal de noticias de la Secretaría de Medios del Gobierno de Río Negro del 6 de mayo no es útil para que la población comprenda la situación actual de la covid-19 en la provincia. Las medidas de frecuencia utilizadas en epidemiología, y en otras disciplinas que utilizan métodos cuantitativos, deben ser expuestas con claridad. En ese sentido señalamos tres fragmentos de la nota que no solo no informan, sino que desinforman.

Primer fragmento

“De esta manera, se redujo un 19,01% la cantidad de personas clasificadas como casos activos acumulados, en 9 días. Desde el 27 de abril, que registró un total de 142 casos activos, disminuyó la cifra hasta llegar a 115, con 91 pacientes recuperados. Así, la Provincia comenzó a transitar una curva descendente hace más de una semana”.

El párrafo es confuso porque los números absolutos presentados corresponden a dos subconjuntos diferentes: por un lado, la variación de casos activos entre los 9 días (142-115) y por otro la cantidad de casos recuperados (91) donde además no se especifica a qué período de tiempo corresponden. La epidemiología, desde sus orígenes, explicita las dimensiones tiempo, lugar y grupo de personas como referencias indispensables para entender los fenómenos en estudio.

No son explicitadas las diferencias entre los términos “casos activos acumulados” y “casos acumulados”, y pueden llevar a interpretaciones incorrectas de la situación de la pandemia. No se explicita a cuál curva descendente se refieren, lo cual tampoco ayuda a la comprensión de lo que se quiere decir. ¿Se trata de la curva descendente de casos activos?, ¿de 27 casos en 9 días? En síntesis, la pregunta sin respuesta es: ¿cuál es la tendencia de la curva de casos acumulados desde el comienzo de la pandemia?

Finalmente se remata con la afirmación: “Los resultados no son definitivos.” ¿Qué elementos debe utilizar el lector para comprender la situación de la pandemia?

Segundo fragmento

“Río Negro lleva realizados 2.215 testeos, un total parcial que significa que por un millón de habitantes se realizarían 2.681,9 pruebas”.

En este caso no es transparente para el lector cómo se llegó a esa estimación por un millón de habitantes. ¿Cuál población se tomó como referencia? ¿Cuál fue la fuente utilizada para la estimación de la población actual de la provincia? ¿Se estima que la provincia cuenta con 825.907 habitantes actualmente? No se trata de discutir la estimación utilizada sino la falta de explicitación de dimensiones básicas de la epidemiología para poder entender los problemas de salud de las poblaciones. Sin entrar en la particularidad de que se habla de testeos sin identificar ningún tipo de criterio, como si solo el hecho de testear sirviera. La epidemiología ha desarrollado un conjunto de conceptos, métodos e instrumentos para el control de epidemias y los testeos deberían realizarse con objetivos y criterios bien definidos.

Tercer fragmento

“Según estadísticas de Nación, la tasa de letalidad a nivel global se ubica en un 7%, mientras que la de Argentina en 5%. En Río Negro la tasa de mortalidad es de 3,5%”.

El valor de la tasa de mortalidad por covid-19 presentado para la Provincia es incorrecto. El autor de la nota confunde la “tasa de letalidad” con la “tasa de mortalidad”. No se trata de un simple error, sino de una cuestión conceptual, que confunde al lector porque se trata de dos conceptos que tienen significados muy diferentes, y que son utilizados por la demografía y la epidemiología desde sus orígenes.

Finalmente:

Entendemos que se trata de una difusión a la población y no de un trabajo académico, pero la difusión debe realizarse de forma transparente ayudando al lector a comprender la situación de la pandemia en la provincia, más que a trasmitirle puramente un estado de ánimo (“vamos muy bien, pero hay que extremar los cuidados”). La nota parece destinada a trasmitir un sentimiento de éxito con relación a las intervenciones contra la pandemia exponiendo de forma inadecuada y con errores cifras e indicadores que no se pueden interpretar adecuadamente para comprender la situación provincial.

La epidemiología no es un saber científico que está al servicio del marketing, sino al servicio de la salud de las personas que habitan un territorio. El 22 de abril el ministro de Salud de Río Negro afirmó que están trabajando 30 epidemiólogos en la provincia, si así fuera, no se entiende la calidad de lo informado.

* Director de la Especialización en Epidemiología de Universidad Nacional de Lanús.