Crexell dice que la jueza no le pide desafiliarse al MPN para ser candidata

La senadora nacional por el MPN, Lucila Crexell, aseguró que "el derecho a ser elegida está por encima de cualquier cuestión reglamentaria".

La senadora nacional por el MPN será candidata en las elecciones presidenciales del 27 de octubre a senadora nacional por la alianza macrista que lidera el intendente Horacio Quiroga en esta categoria.

Debido a la observación de la jueza con competencia electoral, Carolina Pandolfi, respecto de que su candidatura no cumple con los requisitos previstos en el acta constitutiva de la agrupación que la presentó (no preveía extrapartidarios) la senadora planteó que "si los apoderados del partido presentan mi candidatura están convalidando que cumplo con lo que ellos imponen para que sea candidata de la alianza" política.

Al indicársele que la magistrada objetó la modificación que le planteó Juntos por el Cambio, Crexell respondió: "veamos ahora qué pasa con la oficialización de la presentación, y luego se verá".

Lucila Crexell con Miguel Angel Pichetto a poco de que el senador rionegrino aceptara ir en la fórmula con Macri. (Foto Gentileza)

No me desafilié, ni tengo porqué desafiliarme. Nadie me exige tal requisto" sostuvo Lucila Crexel, senadora que busca la reelección en la banca por el macrismo

En diálogo con "Río Negro" indicó que no estaba preocupada por las observaciones y detalles previos a la formalización de la candidatura porque evaluó que serán zanjados con los trámites de los apoderados. "No es un tema que me preocupe, me parece que es un detalle menor en el contexto; honestamente creo que el derecho a ser elegida está por sobre toda cuestión reglamentaria".