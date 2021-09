La provincia de Neuquén está en falta con Chapelco

La provincia de Neuquén dio a conocer las pruebas que indican que el Estado neuquino está incumpliendo con el contrato de concesión del centro de deportes invernales Chapelco.



Lo hizo a partir de una respuesta que brindó al diputado Carlos Coggiola (DC) quien en marzo de este año había pedido informes pero como no le respondieron tuvo que recurrir, en abril, en forma directa al gobernador quien tampoco le respondió. “Es así que me he visto compelido por la conducta asumida por el Poder Ejecutivo a promover una acción judicial de Amparo en fecha 24 de Junio de 2021, la que tramitara ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nro. 3 de esta ciudad, bajo el Expte. Nro. 100570/2021”.



En esa instancia, el Poder Ejecutivo brindó la información solicitada a partir de declaraciones públicas del presidente de Nieves del Chapelco, Juan Cruz Adrogué, quien advirtió que iba a demandar y a retirar la silla cuádruple que instaló y que no estaba dentro de las condiciones de la concesión.



El legislador quiso confirmar si tenía razón porque “no estoy haciendo mímica de oposición” y usó la herramienta legal que no es usada habitualmente por sus pares.



Describió que la información le permite confirmar que la provincia no le ha cumplido a Nieves del Chapelco no sólo con la transferencia y dominio de tierras y tampoco con la autorización de loteos. “Esto está emparentado con la ley de bosques que se pretendió tratar entre gallos y medianoches en la cámara pero que no se aprobó”, contó.



Como el contrato termina en 2025, la Provincia tiene varios riesgos. El primero es retirar la silla y eso resintiría mucho el servicio que tiene el cerro y sería en desmedro de San Martín, en beneficio de Catedral. El segundo riesgo es un juicio millonario -precisó- porque no puede desarrollar un loteo con urbanización en 150 hectáreas con 90 de loteos. Ocurre que en esas 90 tampoco está autorizada la urbanización por la ley de bosques actual. “La urbanización al lado de Las Pendientes debe tener un valor inmobiliario altísimo con varios ceros entonces el riesgo que corre la provincia es importante desde lo jurídico y lo económico”, manifestó.



Entendió que la situación posiciona mal a la provincia al momento de pretender volver a licitar el centro de esquí con otra empresa.

Como se trata de inversiones a largo plazo, la otra concesión que tiene la provincia como es el Cerro Caviahue se prorrogó el vencimiento hasta 2031a pocos años de haberse firmado la concesión.

“Cuando se negocia tarde y mal, perdés”, opinó el legislador en caso de que la provincia se vea obligada a usar esa herramienta.

Contrato 2025 es el año que vencerá el contrato de concesión de Nieves del Chapelco con la provincia de Neuquén.

Los desaciertos de un contrato que se remonta a más de cuatro décadas

El contrato de concesión del cerro Chapelco firmado con la empresa se remonta a 44 años atrás cuando se negoció co la empresa Lagos del Sur, luego se contó con el Banade, Cerro Chapelco Sociedad Anónima, Bolland y Cía, una Sociedad del Estado, la Cooperativa Telefónica, Valle de las Leñas, Nieves del Chapelco con Francisco Capozzolo y ahora la misma empresa en manos de Juan Cruz Adrogué como presidente.

El primer contrato incluyó la urbanización de 30 hectáreas en la base, luego fueron 50 y ahora son 90 de 150. El negocio no es rentable si no incluye este desarrollo. “Cada vez que hay un incumplimiento de Provincia se encarece lo que tiene que pagar”, describió el legislador.

En la última negociación, Nieves del Chapelco se comprometió a un pago de 5 millones de dólares de deudas, realizar mejoras en inversiones en en centro de esquí que en 2017 superaban los 200 millones de pesos y sostener los 450 empleos directos e indirectos.

Cuando Nieves se hizo cargo de la concesión, adquirió también los derechos de la cooperativa telefónica para la construcción de una aldea de montaña sobre la base del complejo. El primer proyecto del año 1970 Aldea del Sol incluía unas 200 camas de alojamiento turístico.

Reclamos mapuches y permuta de tierras

• Después de la firma del primer contrato en 1996, surgieron reclamos de tierras de las comunidades mapuches Vera y Curruhuinca.

• En 1925 el gobierno nacional le reconoció a los Vera unas 800 hectáreas y dentro de éstas reclamó la titularidad de las 50 hectáreas comprometidas con el concesionario.

• La provincia le ofreció, entonces permutar esas tierras por otras ubicadas más arriba en la cota 1600 pero a los pocos meses la ley de bosques lo impidió.