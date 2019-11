La Uocra espera que se inicie la obra de la Ciudad Judicial en Cipolletti

El gremio de los obreros de la construcción espera que se ponga en marcha la obra de la Ciudad Judicial de Cipolletti. Alrededor de 100 trabajadores son los que estarían afectados en la obra que se prometió hace más de dos años. La senadora Magdalena Odarda solicitó que se realicen planes de trabajo.



La postergación de la megaobra data desde el 2017, cuando la empresa DAL, adjudicada en un primer momento nunca inició los trabajos. Finalmente el Poder Judicial se comprometió a encauzar el proyecto y acordaron que el Ejecutivo provincial sólo se encargue del presupuesto.



Luego de esto, el poder judicial llamó a una nueva licitación en la que se presentaron cinco empresas. La postergación permanente hizo que los dirigentes de la Uocra soliciten en reiteradas oportunidades el inicio de la construcción, que estaba pautado para los primeros días de octubre de este año. Sin embargo, los tiempos se dilataron y hasta el momento no hay novedades.



Es por eso, que días atrás, la senadora Magdalena Odarda emitió un escrito a la presidencia del Superior Tribunal de Justicia para solicitar que se realicen planes de trabajo que fueron aplicados a la Ciudad Judicial.

Esta semana, obtuvo una respuesta por parte del Arquitecto César García quien le informó que la obra se encuentra en una etapa de “preadjudicación” que esperan se resuelva antes de fin de mes.



El dirigente de la Uocra, Juan Garrido, indicó que esperan que la construcción se inicie antes de las fiestas de año para que los más de cien trabajadores puedan al menos “cobrar una quincena”.



“Vamos a esperar unos días y si no tenemos una respuesta vamos a salir a la calle. Esta es una obra que se espera desde el 2017. No hay nada en el terreno donde se hará la construcción. Los serenos ya no están y solo está el baldío abandonado”, reclamó el dirigente gremial.