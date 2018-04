¿Qué se pierde cuando se muere un cóndor?

El uso de carbofurán o de determinados venenos en ciertas zonas tampoco está separado del modo en que se entiende el vivir en ciertos lugares. No es casual la constante disminución de la población rural en contraposición del avance de la población urbana a nivel global, y que esto tenga que ver con que las zonas rurales ya no son espacios para vivir ni se piensan para la vida en general. El “campo”, los espacios no urbanos, se convierten entonces en sitios de mera producción, en una “bolsas de recursos”, en las que sólo solo habitan especies útiles, explotables y mercantilizables. A su vez, el uso de venenos puede ser un claro espejo de cómo nos pensamos separados de la naturaleza: creemos que los venenos sólo matan plagas, usamos insecticidas creyendo que sólo afectan mosquitos, presuponemos que los herbicidas solamente matan plantas. Desde estas prácticas cotidianas pareciera que creemos que lo que afecta a animales o plantas no repercute en nosotros como humanos.

-¿Qué lectura hace de las posibles medidas para mitigar el envenenamiento de fauna silvestre?

Me parece que en principio la vía legal puede ayudar a controlar el uso de agroquímicos y de pesticidas en general, sin embargo, claramente no va a alcanzar. Solo con la dimensión legal y punitiva es muy difícil pensar en estructuras de sostenibilidad. Además, quienes piden estas nuevas formas también son grupos que van a tener que dialogar con otros y otras respecto de qué es la sostenibilidad y cómo se llega a eso. Si regulamos el uso de agroquímicos pero a la vez no tenemos en cuenta qué tipo de organización territorial queremos, probablemente tampoco sirva. Podemos decir que se puede usar tales o cuales cantidades de determinado agroquímico, pero en la medida que no se ponga en disputa el avance de la frontera agropecuaria, la industrialización de la agricultura o la mercantilización del suelo en que habitamos, en la medida que no se reflexione sobre un para qué de la producción local, tampoco sé si las medidas propuestas tendrán impactos para el cuidado ambiental a largo plazo.