El juez levantó la prisión preventiva y dispuso domiciliaria al imputado por el incendio de camionetas de la Uocra en Sierra Grande

El hombre imputado por el incendio de dos camionetas de la Uocra en Sierra Grande —y por otros hechos de daños y amenazas— continuará detenido, pero ahora en modalidad domiciliaria. Así lo resolvió el juez en una audiencia realizada el 18 de diciembre, al hacer lugar al pedido de morigeración de la prisión preventiva que el imputado cumple desde el 12 de noviembre en el Complejo Penal.

La defensa planteó que buena parte de las diligencias ya habían sido realizadas y que, en el estado actual del proceso, no existiría riesgo de entorpecimiento de la investigación. Por eso propuso que la prisión preventiva se cumpla en modalidad domiciliaria, con control electrónico.

La Fiscalía, en tanto, reconoció que los riesgos procesales se mantienen, pero señaló que, de manera excepcional y para este caso puntual, no se opondría a la morigeración siempre que se establecieran medidas estrictas de control. Recordó además que, en una audiencia anterior, realizada el 5 de diciembre, el Ministerio Público había rechazado el mismo pedido.

Antes de avanzar con el cambio de modalidad, la Fiscalía requirió que se verificara el domicilio ofrecido a través de la Comisaría de Ingeniero Jacobacci y que la UADME confirmara la conectividad necesaria para el funcionamiento del dispositivo de monitoreo electrónico.

Restricciones adicionales

También pidió que se impusieran otras restricciones: la prohibición absoluta de contacto —por cualquier medio o por interpuesta persona— con las víctimas, es decir, el denunciante y su esposa, además del hermano y el sobrino de aquel, quienes habrían recibido amenazas. A esto se sumó la prohibición de utilizar redes sociales hasta la próxima audiencia.

Finalmente, el juez hizo lugar al pedido de morigeración y ordenó el traslado del imputado a Ingeniero Jacobacci, donde continuará bajo prisión domiciliaria, con pulsera electrónica. Permanecen vigentes las prohibiciones de comunicación y contacto con las cuatro personas mencionadas, así como la restricción para el uso de redes sociales.