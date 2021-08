Ministro de Salud confirmó que pagarán el plus pandemia a los trabajadores de Adanil, en Roca

Mientras se mantiene la protesta de los trabajadores de la Asociación de Ayuda al Niño Lisiado (Adanil), el ministro de Salud de la provincia, Fabián Zgaib, anunció hace minutos que abonarán el plus pandemia a los trabajadores de la institución y que por un problema adminsitrativo no se canceló el del mes pasado.

"Ya estaba previsto desde hace 15 días pero hubo un problema administrativo. Ahora se abonará (el plus) con el mes de agosto y se revisará el del mes pasado. Confirmo que se va a pagar el plus, de eso no hay dudas", dijo el titular de la cartera de Salud en contacto con un periodista de RIO NEGRO.

Cabe recordar que los trabajadores de la asociación ubicada en Chacabuco 2175, que trabajan en labores de rehabilitación de pacientes con discapacidad motriz y neurológica, solicitaron al gobierno provincial el pago del bono covid-19 destinado al área de salud.

“Todo comenzó cuando empezamos a averiguar por el Plus Pandemia que estaban pagando al personal de salud y nosotros no habíamos visto ese beneficio. Es algo que nos corresponde”, denunció María Laura Baraldi, psicóloga de la institución. Los reclamos iniciaron el 25 de julio con notas a los directivos del hospital Francisco López Lima.

Los trabajadores iniciaron la asamblea permanente con apoyo del gremio Aspur para comenzar a hacer visible su situación. Desde ayer dirigentes de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comenzaron con un acampe en las afueras de las instalaciones en calle Chacabuco, aunque se desconoce de la existencia de trabajadores agremiados en esa central. “No sabemos cuánto va a durar porque es ajeno a nosotros”, enfatizó Mariano Reyes integrante de Adanil.

“Estuvimos todo el año a disposición del Ministerio de Salud. Cumplimos con nuestras tareas porque nunca dejamos de responder a nuestras obligaciones”, agregó Baraldi. También expresaron su deseo de recibir el reconocimiento de entidad de salud pública. Si bien el edificio pertenece a la ONG, el mismo es rentado al gobierno provincial y la condición de sus trabajadores depende directamente del cartera de salud.

El sueldo básico del personal ronda los 12 mil, mientras que cerca del 65 por ciento de lo restante es no remunerativo. “Estamos hablando de un profesional con formación de posgrado", añadió con malestar Reyes.

El reclamo se suma al pedido por el pago de 6500 pesos que el gobierno nacional destinó como estímulo a los trabajadores de salud en mayo y que se cobró por “tres periodos mensuales y consecutivos”. Según estableció el decreto 332/2021 se fijó “un pago diferencial extraordinario para los trabajadores y las trabajadoras que desarrollan su actividad en los establecimientos de salud del sistema sanitario expuestos y expuestas o abocados y abocadas a la atención de casos en el marco de la pandemia”. Así este beneficio se extendió a más de 700 mil personas.

¿Qué es el plus pandemia?

El pago del denominado Plus Pandemia comenzó en diciembre del año pasado en una escala que va del 2 por ciento al 8 de acuerdo a la antiguedad en la prestación de servicios.

Desde un inicio estuvo contemplado para "la totalidad de los trabajadores de la salud de los hospitales públicos y al personal que se encuentra prestando efectivas funciones desde que se declaró el brote de covid-19 en las residencias de Adultos Mayores dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, y en los Centros de Atención Integral de Niños, Niñas, y Adolescentes (Caina), Centros de Restricción de Libertad, Dispositivos y Guardias de Libertad Asistida y Protección Integral, dependientes de la Senaf."