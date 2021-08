Trabajadores de Adanil reclaman el pago del plus pandemia

Los trabajadores del programa Adanil que depende del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, reclaman el pago de los bonos que recibió el personal de Salud por desempeñarse en el marco de la pandemia.

“Durante la pandemia se han otorgado bonos, beneficios, y o plus a los trabajadores de salud, tanto de Nación, como de provincia, pero dichos beneficios, bonos, incentivos no han llegado a los trabajadores de Adanil”, expresaron a través de un comunicado.

Paula Calcagno es kinesióloga, hace 16 años trabaja en el programa provincial y señaló que de los 34 trabajadores, 33 no están recibiendo ningún bono por la pandemia.

“El año pasado Nación pagó cuatro cuotas de $5.000, este año tres de $6.500, son $39.500 que se nos debe”, expuso.

En cuanto al plus pandemia provincial señaló que “está ajustado a un porcentaje, tiene que ver con la categoría y los años de antigüedad. En mi sueldo calculo una pérdida entre Nación y Provincia de $100 mil pesos”.

La profesional remarcó que muchos pacientes van al centro médico en silla de ruedas, “no pueden pararse por el tiempo que estuvieron en terapia por covid, aquí se les brinda una atención especial, en pandemia seguimos trabajando”.

Los trabajadores expusieron en que 2020 no fueron cargados en la base de datos de Nación para el bono Incentivo de salud, “razón por la cual no lo percibimos”.

“En Julio 2021 comenzamos a solicitar se nos reconozca el pago del plus pandemia ya que consideramos nos corresponde tanto el provincial como el de Nación, por lo tanto, hicimos notas y reclamos por escrito, y nos respondieron vía telefónica directa en altavoz el ministro de Salud Fabian Zgaib, que era un “error involuntario”, que el plus pandemia y el Bono Nación nos correspondía. Que se comprometía a resolver la situación del plus pandemia quizás lograr un retroactivo, pero que el Bono Nación él no tenía injerencia”.

Los trabajadores dijeron que este “compromiso verbal, que aún no se ha llevado a cabo”.

Además, que le respondieron desde RRHH de Salud diciendo que “nuestro reclamo estaba derivado a Función Pública, lo cual para todo el que trabaja en salud sabe que esto significa burocracia dilatación de los tiempos y quizás una negativa”.