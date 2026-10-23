Antonela Roccuzzo vende su ropa de lujo: los precios sorprendentes y la causa solidaria detrás de su negocio

Antonela Roccuzzo decidió darle una segunda vida a algunas de las prendas más exclusivas de su guardarropa. La empresaria rosarina, que se convirtió en una referente internacional de la moda, volvió a abrir las puertas de su vestidor de Miami para poner a la venta ropa, carteras y accesorios de reconocidas firmas de lujo. La propuesta forma parte de su colaboración con una plataforma especializada en moda circular y busca demostrar que las prendas pueden tener nuevas oportunidades más allá de su primer uso.

Según informó TN, Antonela anunció en octubre de 2026 una nueva colaboración con Vestiaire Collective, la plataforma internacional dedicada a la compraventa de artículos de lujo de segunda mano. La iniciativa retoma una experiencia que comenzó en noviembre de 2025, cuando la esposa de Lionel Messi decidió desprenderse de parte de su colección personal para recaudar fondos destinados a proyectos educativos en Argentina.

Antonela Roccuzzo apuesta por la moda circular: cómo funciona su emprendimiento

La propuesta consiste en ofrecer prendas y accesorios de su guardarropa personal a través de Vestiaire Collective, una plataforma que permite comprar y vender artículos de marcas reconocidas.

No se trata de una marca propia de ropa, sino de una colaboración con una empresa especializada en la reventa de moda de lujo. El objetivo es extender la vida útil de las prendas y promover una forma de consumo que priorice la reutilización.

Para anunciar esta nueva etapa, Antonela compartió en sus redes sociales imágenes de algunos de sus diseños favoritos y explicó que decidió volver a ponerlos a disposición de otras personas.

“Vuelvo a abrir mi armario con Vestiaire. Algunas de mis prendas favoritas de mi colección en Miami. Ojalá las disfruten tanto como las disfruté yo”, expresó.

La iniciativa también permite conocer una parte de su estilo personal, caracterizado por la combinación de prendas clásicas, diseños exclusivos y accesorios de grandes casas de moda.

Qué ropa vende Antonela Roccuzzo y cuánto cuestan las prendas

La selección incluye vestidos, pantalones, camperas, carteras y accesorios de algunas de las firmas más reconocidas del mundo.

Entre las piezas destacadas aparece un vestido verde oliva de Tom Ford, con diseño drapeado y espalda descubierta, publicado a 1.355 dólares. Se trata de uno de los modelos que Antonela eligió mostrar en sus redes sociales.

También se ofrecen otras prendas y accesorios de lujo:

Vestido estampado de Emilio Pucci: 951 dólares.

951 dólares. Jeans de JW Anderson: 221 dólares.

221 dólares. Jeans de Prada: 389 dólares.

389 dólares. Minifalda de Dolce & Gabbana: 352 dólares.

352 dólares. Campera de cuero de Dolce & Gabbana: 352 dólares.

352 dólares. Bolso de viaje de Bottega Veneta: 7.850 dólares.

7.850 dólares. Otro bolso de Bottega Veneta: 6.500 dólares.

6.500 dólares. Valija Horizon de Louis Vuitton: 1.848 dólares.

Los valores corresponden a los precios publicados durante octubre de 2026 y pueden modificarse según la disponibilidad de cada artículo.

Las carteras y los accesorios se encuentran entre las piezas más costosas de la colección, aunque también hay prendas con valores considerablemente menores dentro del segmento de lujo.

El costado solidario de Antonela Roccuzzo: ropa de lujo para apoyar la educación

La relación de Antonela con Vestiaire Collective comenzó en noviembre de 2025, cuando lanzó una venta benéfica de artículos provenientes de sus guardarropas de Barcelona y Miami.

En aquella oportunidad, la empresaria ofreció 150 piezas de firmas como Gucci, Prada, Louis Vuitton, Saint Laurent, Loewe y Valentino, con el objetivo de colaborar con la organización argentina Estudiar es Mejor.

La ONG trabaja en la construcción de escuelas y el desarrollo de proyectos educativos en comunidades vulnerables y zonas rurales del país.

Infobae informó que Antonela se involucró personalmente en la campaña, seleccionando prendas, participando de la producción de imágenes y difundiendo la iniciativa entre sus seguidores.

La empresaria también se incorporó como embajadora social de Estudiar es Mejor, reforzando su vínculo con los proyectos educativos que desarrolla la organización.

En octubre de 2026, la nueva selección de prendas volvió a vincularse con ese compromiso solidario, según publicó El Cronista.

Qué es la moda circular y por qué cada vez más famosas se suman a esta tendencia

La moda circular propone prolongar la vida útil de la ropa a través de la reutilización, la reparación y la reventa, en lugar de descartar prendas que todavía se encuentran en buenas condiciones.

En el segmento de lujo, esta tendencia ganó protagonismo porque permite que diseños exclusivos encuentren nuevos compradores y continúen utilizándose durante años.

De acuerdo con un informe publicado por La Nación en abril de 2026, cada vez más marcas incorporan programas de reventa como parte de sus estrategias comerciales. Estas iniciativas buscan atraer nuevos consumidores y, al mismo tiempo, responder al creciente interés por formas de consumo más responsables.

Antonela no es la única celebridad que decidió participar de este mercado. Figuras internacionales como Paris Hilton y Rosie Huntington-Whiteley también colaboraron con plataformas de moda de segunda mano.

En el caso de la rosarina, la iniciativa combina su influencia en el mundo de la moda con una causa social.

Lejos de quedar guardados en un vestidor, los diseños que alguna vez lució Antonela Roccuzzo ahora pueden tener nuevos dueños y una segunda historia. Una manera de unir lujo, consumo responsable y solidaridad, sin necesidad de producir una nueva colección de ropa.