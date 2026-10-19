El entrenamiento de Antonela Roccuzzo en Miami: cómo es el exclusivo gimnasio al que asiste

La empresaria e influencer rosarina Antonela Roccuzzo capturó la atención de millones de seguidores al compartir la intimidad de su fin de semana activo, revelando las instalaciones del exclusivo centro de entrenamiento al que acude en la ciudad de Miami.

A través de postales y videos publicados en sus historias de Instagram, la esposa de Lionel Messi dejó en claro que las inclemencias meteorológicas no alteran sus objetivos de bienestar, acompañando las tomas de los sectores de sobrecarga con una elocuente frase motivacional que sintetizó su compromiso: «Domingo de lluvia vale doble», remarcando la importancia de sostener la actividad física como un refugio personal indispensable en medio de su agitada agenda corporativa y familiar.

Estética industrial, máquinas de fuerza y look monocromático: el entrenamiento de Antonela Roccuzzo en el gimnasio

El recorrido visual registrado por la rosarina permitió apreciar la moderna infraestructura del salón deportivo, caracterizado por una ambientación de estilo industrial con vigas metálicas a la vista, conductos expuestos, tonalidades oscuras en los muros y amplios ventanales que bañan de luz natural las estaciones de musculación:

«La cámara pasó por las filas de barras cargadas con discos, bancos planos y espejos perimetrales de cuerpo entero, destacándose en uno de los laterales un cartel de neón rosa que aporta calidez a la propuesta arquitectónica del lugar«, revelaron los registros digitales, confirmando el estándar internacional del espacio.

El exclusivo gimnasio en el que entrena Antonela Roccuzzo, en Miami.–

Para encarar la jornada dominical de fuerza, la modelo apostó por un conjunto deportivo funcional de alta gama, combinando unas calzas de tiro alto en color negro con un top gris de breteles blancos y frunce central, completando su indumentaria con medias tubulares claras, zapatillas a tono y el cabello cuidadosamente recogido, reflejando una condición física tonificada construida a base de disciplina rigurosa y perseverancia diaria.

Power jump, FitJam y sobrecarga: las disciplinas que elige Antonela Roccuzzo para equilibrar su rutina

La presencia de Antonela Roccuzzo en este tipo de recintos especializados responde a un hábito consolidado a lo largo de los últimos años, habiendo dejado atrás los prejuicios iniciales en torno al uso de cargas pesadas en el entrenamiento femenino:

«Mi cable a tierra es entrenar y tener una vida activa, eso me equilibra; la salud mental es importantísima, para estar bien y positiva«, había reflexionado la empresaria tiempo atrás, remarcando el beneficio integral del ejercicio sobre el estado de ánimo.

El exclusivo gimnasio en el que entrena Antonela Roccuzzo, en Miami.–

Su planificación semanal combina estímulos variados, asistiendo a espacios enfocados en el entrenamiento de fuerza y sumando clases grupales como el power jump sobre camas elásticas compartidas con amigas, complementadas dos veces por semana con sesiones de FitJam dictadas por un instructor brasileño, esquemas dinámicos que le brindan vitalidad matinal y desmitifican la idea de que el levantamiento de peso atenta contra la armonía corporal de las mujeres.