Juliana Awada: los detalles de su vestido en los 15 de Antonia Macri

Juliana Awada volvió a captar todas las miradas con su elección de vestuario para el cumpleaños de 15 de Antonia Macri. La empresaria apostó por un vestido negro de alta costura del diseñador argentino Javier Saiach, una pieza que a primera vista parecía sencilla, pero que escondía un minucioso trabajo artesanal. Desde el encaje francés hasta las aplicaciones florales, cada detalle fue pensado para lograr una combinación de elegancia, modernidad y sofisticación.

Según reveló el propio Javier Saiach en una entrevista con la revista Para Ti, el vestido fue creado especialmente para la celebración y reunió distintas técnicas de confección. El diseñador explicó cómo trabajó las transparencias, las terminaciones de seda y la estructura geométrica que convirtió a la prenda en uno de los looks más comentados de la noche.

El vestido de Juliana Awada: encaje francés, transparencias y un trabajo artesanal

Para acompañar a su hija en una fecha especial, Juliana Awada eligió un vestido negro de silueta estilizada, escote bote y una estructura geométrica que dejaba los hombros al descubierto.

Uno de los aspectos más llamativos fue la construcción de la parte superior. El diseño incorporó laterales cuadrados con aberturas que permitían mostrar sutilmente la piel, sin perder la elegancia característica del estilo de la empresaria.

El protagonista de esa estructura fue un bustier confeccionado íntegramente a mano, sobre el que se trabajaron delicados detalles textiles.

La elección del encaje tampoco fue casual. Saiach utilizó encaje francés Solstiss, un material reconocido en el universo de la alta costura por su delicadeza y calidad.

Sobre esa base incorporó calados y aplicaciones de flores y hojas en relieve, que aportaron textura y profundidad a la prenda.

El resultado fue un vestido en el que las transparencias no funcionaban como un simple detalle decorativo, sino como parte de su estructura.

El detalle más exclusivo del vestido de Juliana Awada: flores en relieve e hilo de seda

Aunque el negro fue el color elegido para toda la pieza, la combinación de diferentes materiales y técnicas artesanales permitió crear contrastes sin recurrir a otros tonos.

Entre los detalles más exclusivos estuvieron las terminaciones del encaje Chantilly, cuyos bordes fueron realzados con una guarda realizada a mano en hilo de seda.

Este procedimiento permitió destacar las líneas del diseño y darles una terminación delicada.

Las flores y hojas en volumen también tuvieron un papel importante. Las aplicaciones generaron un efecto tridimensional que enriqueció la superficie del vestido y rompió con la apariencia plana del encaje.

El trabajo manual fue uno de los grandes protagonistas de la creación, especialmente en el bustier y en las terminaciones que unían las distintas partes de la prenda.

Debajo de las transparencias, Awada llevó un bandeau y un culotte negros, que se integraron al diseño y acompañaron su propuesta estética.

Javier Saiach reveló cómo diseñó la falda de tul negro que lució Juliana Awada

La parte inferior del vestido también escondía un importante trabajo de confección.

En contraste con la estructura definida del bustier, la falda incorporó varias piezas de tul negro que aportaron volumen, movimiento y vuelo.

El diseñador utilizó una construcción que permitió mantener la ligereza del conjunto, sin sumar una estructura rígida ni alterar su silueta.

De esta manera, el vestido combinó dos conceptos diferentes: una parte superior de líneas geométricas y una falda más fluida, que acompañaba los movimientos.

La superposición de tul generó un efecto de profundidad que se complementó con las transparencias y los detalles florales.

La clave estuvo en lograr una prenda visualmente sencilla, pero con una elaboración compleja, uno de los recursos más característicos de la alta costura.

Por qué el vestido de Juliana Awada se destacó en los 15 de Antonia Macri

Más allá del impacto que generó en las redes sociales, el diseño elegido por Juliana Awada mostró una combinación de recursos que también aparecen en las tendencias actuales de moda de fiesta.

Las transparencias delicadas, los encajes trabajados artesanalmente y las siluetas de líneas simples se convirtieron en elementos destacados de las colecciones de noche.

En este caso, el vestido apostó por una estética minimalista en la que el protagonismo estuvo puesto en la calidad de los materiales y las terminaciones.

La elección del negro reforzó ese concepto y permitió que los detalles de confección sobresalieran sin necesidad de incorporar grandes adornos.

Además, el contraste entre la estructura geométrica y el movimiento del tul aportó una impronta contemporánea a una prenda realizada con técnicas tradicionales.

Para Javier Saiach, el resultado fue una pieza en la que la aparente simplicidad permitía descubrir la complejidad del trabajo artesanal.

Así, Juliana Awada volvió a apostar por la alta costura argentina para una celebración familiar, con un vestido que combinó encaje francés, transparencias y detalles confeccionados a mano.

Una elección que demostró que, en ocasiones, los detalles más sofisticados de un look no son los que se ven a primera vista, sino los que se descubren al observar de cerca cada terminación.