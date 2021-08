Mujeres en emergencia: una red que salva y acompaña en situaciones de violencia

Las calles se vaciaron, el silencio se retrató por los medios y mientras los datos estadísticos develaron un descenso de accidentes de tránsito o robos, los casos de violencia hacia las mujeres se multiplicaron. En ese escenario, Florencia Romero, una joven de 25 años de barrio Nuevo, conformó junto a otras 30 mujeres una red de voluntarias preocupadas por dar escucha y ayuda a víctimas de violencia machista. Asistieron en unos 237 casos de mujeres en todo el 2020.

La joven trabaja como niñera y durante la implementación del decreto 297/20 de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” no se mantuvo quieta. A comienzos de abril del año pasado, junto a un grupo de personas de entre 19 y 45 años, inició el voluntariado. “Se te rompe el corazón”, sentenció Florencia mientras un gesto de desasosiego se desprendió de su mirada.

Foro: Emiliana Cantera

“Llevo 6 años con algunas idas y vueltas por cuestiones personales, pero siempre volviendo al laburo territorial”, explicó Florencia con la convicción de quien lleva años de militancia. Fue la necesidad de “plantar la cara”, como ella expresó, lo que la hizo pensar en la necesidad de acompañar desde 2015 la Campaña por la Declaración de Emergencia en Violencia contra las Mujeres y años después conformar el voluntariado.

Fue tal el desborde de situaciones en pandemia que impactó rápidamente en las estadísticas oficiales con un aumento de un 18% de consultas a la línea nacional 144. Se necesitaba ayuda. En ese momento de cuarentena estricta, su labor solo se podía limitar a un acompañamiento remoto. Un mensaje, una llamada, una escucha cálida y comprensiva, que pudo ser nexo y achicar distancias con las mujeres que pedían ayuda.

El caso de una chica que dejó de responder a los mensajes, es un hecho que siempre recuerda con tristeza. “Se borró. Me escribía a diario y no sé qué le pasó. Hace muchísimos años que ella venía sufriendo violencia por parte de su ex, tenían una hija en común”, contó.

"En algún punto la campaña me salvó. Escuchar otras vivencias me lleva a vincularme y comprender las propias". Florencia Romero, integrante Campaña por Emergencia en Violencia de Género

La campaña por la Emergencia en Violencia comenzó en 2015 con Ni una Menos

“Es súper emotivo. En algún punto la campaña me salvó. Escuchar otras vivencias me genera el vincularme y comprender las propias. Me fui encontrando conmigo, en un gran proceso de introspección. Es sanador tener compañeras que te escuchan”, dijo la joven tras ser consultada por LA COMUNA.

La cercanía de Florencia con la causa radica en la necesidad de poner en común, de colectivizar hechos repetidos con protagonistas disímiles. Es la posibilidad de ayuda a quienes no cuentan con los mismos conocimientos. Ella tuvo casos de violencia en su entorno, donde el miedo a cometer un error la llevó a responder sensiblemente.

Hoy, ya en un contexto flexible y con aperturas permisivas, Florencia puede brindar escucha de manera cercana. Pese al diálogo mediado, la parte humana nunca dejó de estar presente. Para Florencia el covid-19 nunca fue un impedimento para dar su apoyo .

Los acompañamientos y reuniones del grupo se realizaban de manera remota por el aislamiento. Foto gentileza: Campaña de Emergencia

En este día... ¿Qué le regalarías a Roca?

“¡Uff! ¡Qué difícil! No sé si responde la pregunta pero sería un refugio. Una casa que de contención a mujeres, no importa si es coordinado por nosotras o el municipio. Mientras esté y se labure como se tiene que laburar, es bienvenido”, explicó.

Y esto tiene que ver con que en el inicio del aislamiento por la epidemia aumentaron las consultas a nivel nacional. Ascendieron a poco más de 74 mil entre marzo y octubre. Esa cifra significó un aumento del 18 % con igual periodo de 2019. El mayor número de casos se dio en el ámbito doméstico por parte de convivientes varones, representando cerca de un 90% de las llamadas.

En Roca es posible solicitar asistencia por medio de la fanpage “Campaña por la Emergencia en violencia contra las Mujeres Fiske/Roca” o a través de Instagram @emergenciafiske.roca