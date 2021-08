Natalia, la comerciante de Roca apasionada por ayudar

Natalia García no solo disfruta de su comercio sino también de ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Sus campañas solidarias han sido todo un éxito en Roca. Además, es una de las referentes que marchó por las calles de la ciudad para que le permitieran trabajar con las puertas abiertas durante la pandemia por el coronavirus.

“Trabajar en la cuarentena fue duro en especial en el rubro del calzado. La gente se tiene que probar lo que quiere comprar. A mí no me funciona vender online, mi venta es más personal, trabajo un calzado de diseño, no es estándar hay que probarlo, mirarlo”, explicó.

La comerciante que hace 25 años se dedica a este negocio, contó que el año pasado estuvo cerca de fundirse. “Recién ahora me pude acomodar con los proveedores”, señaló.

Aunque reconoció la importancia de las medidas sanitarias y las restricciones manifestó que se empezó a notar como muchos de sus colegas cerraron sus puertas por la crisis económica, “fue tremendo”.

“Nos reunimos y nos organizamos con los comerciantes de la ciudad y activamos botones antipánico. Cuando llegaba un inspector a cerrar algún comercio, tratábamos de evitarlo”, recordó.

Natalia contó que esta situación de confrontaciones entre trabajadores fue muy dura y angustiante.

Luego de lograr el regreso de las ventas con público contó que tomaron la decisión de “no volver a cerrar nunca más porque no podemos. Vivo del comercio tengo dos hijas y era desesperante no saber que ibas a ponerle a la olla”.

Campañas solidarias

La comerciante mencionó que desde que comenzó la pandemia ha impulsado seis campañas solidarias exitosas, la mayoría para el personal hospitalario y policial muy expuesto en este marco sanitario y también deportistas que necesitaban costear su viaje.

“Fue entre todos entre los comercios y vecinos, la gente en Roca es sumamente solidaria”, destacó.

El invierno pasado, cuando la provincia envío policías del COER para restringir la circulación, ya que los contagios habían aumentado mucho, Natalia observó una situación que la motivó a querer ayudarlos.

“De regreso a casa pensaba en la crisis del negocio y luego que crucé la ruta vi algunos policías tiritando por el frío”, contó.

“Yo me estoy quejando, pero puedo regresar a casa a comer algo caliente y este hombre tiene que quedarse acá en medio del frío”, reflexionó.

Durante la madrugada, Natalia llevaba café al personal policial. Foto gentileza.

Entonces se le ocurrió preparar café en termos para que pudieran tomar algo caliente. Con el correr de los días los vecinos y panaderos de la ciudad se sumaron. Además, ella pudo gestionar con otro ciudadano solidario baños químicos para los uniformados.

Las campañas continuaron. Entusiasmada organizó una iniciativa para conseguir pañales y otros insumos para los pacientes.

“Había mucha gente que ya traía bolsones de pañales del PAMI de familiares que habían fallecido”, mencionó.

Otro momento emocionante fue cuando participó del aniversario por los 60 años del hospital Francisco López Lima.

Ella quería reconocer al personal sanitario por su esfuerzo durante la campaña de vacunación. Natalia empezó a llamar a todas las panaderías de Roca. “No hubo una que me dijera que no”, destacó.

“Me ayudaron con toda la mesa dulce también coordinamos para que al día siguiente pudieran retirar una bolsa con cosas ricas”, recordó emocionada.

En este día…qué le regalarías a Roca

“Me gustaría sinceramente que la gente mayor sea partícipe del aniversario de la ciudad”, expresó emocionada Natalia.

Para la comerciante es importante que no se pierdan los valores, “que los vecinos vayan a los hogares de ancianos, que charlen con ellos, que le lleven algo”.

“Esas personas tienen toda la sabiduría, hablar con ellos te tranquiliza, es un placer”, enfatizó.

Natalia desea que se les de voz a los adultos mayores.

Antes de la pandemia pudo pasar “el año nuevo en un hogar de ancianos, no te puedo explicar lo bien que la pasé”.

“Me gustaría que sean participe de una actividad por aniversario de Roca, que se sientan quién son parte porque sólo que fundaron esta ciudad”, pidió.

“Que los jóvenes respeten a los mayores porque en algún momento vamos a llegar a esa etapa”, pidió.