Al menos tres muertos en Ucrania tras un ataque ruso con drones: apagón en Kiev y otras siete regiones

Al menos tres personas murieron en Kharkiv por un nuevo ataque ruso con drones que también provocó cortes de electricidad en ocho regiones de Ucrania, incluida Kiev. La empresa estatal Ukrenergo atribuyó las interrupciones a los daños en la infraestructura energética del país.

El jefe de la Administración Militar regional, Oleg Siniegubov, informó que los ataques alcanzaron el distrito de Shevchenko, en Kharkiv. Según el alcalde Igor Terejov, uno de los drones impactó en uno de los mercados más grandes de la ciudad, de acuerdo a lo publicado por la agencia EFE.

Ucrania denunció una ofensiva rusa con 149 drones y daños en la red eléctrica

La Fuerza Aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 149 drones de largo alcance durante la noche y la madrugada. De ese total, 27 no alcanzaron a ser interceptados por las defensas.

Entre las zonas afectadas estuvo Volinia, en el noroeste del país. En Lutsk, su capital regional, unos 370 mil usuarios permanecían sin electricidad por los daños registrados en la red de suministro.

Los ataques se produjeron en medio de la incertidumbre por la continuidad del apoyo estadounidense a Ucrania en materia de comunicaciones e inteligencia. Kiev no recibió alertas sobre lanzamientos de misiles balísticos rusos en al menos dos ocasiones durante esa semana y el Ejército también reportó limitaciones en el uso de las terminales de SpaceX.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió que el bloque no puede reemplazar a corto plazo el sistema Starlink, utilizado por las fuerzas ucranianas para sus comunicaciones militares. “Starlink es realmente necesario para Ucrania y, lamentablemente, a corto plazo Europa no puede reemplazar ese sistema”, afirmó.

Zelensky reclamó más armas a Europa y apoyo militar para Ucrania

Un día antes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, había pedido a los aliados de la OTAN que mantengan los envíos de armas y prioricen los interceptores de misiles balísticos y la munición para los aviones F-16.

En Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sostuvo que no es momento de reducir la asistencia a Kiev ni las sanciones contra Moscú. “Es momento de incrementar nuestro apoyo (a Ucrania) y de aumentar nuestra presión a Rusia, y esto es esencial para llevar a Moscú a aceptar un verdadero alto el fuego y a la mesa de negociaciones”, declaró.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó los avances en el proceso de adhesión de Ucrania al bloque. Según explicó, se abrieron dos nuevos grupos de capítulos de negociación y se prevé iniciar antes de fin de año las conversaciones sobre los dos restantes.

Zelensky agradeció el apoyo de los líderes europeos y los calificó como “verdaderos líderes” por acompañar a Ucrania desde el comienzo de la guerra. También reclamó más presión sobre Rusia y asistencia militar, en un escenario de distanciamiento con Washington tras el anuncio de Donald Trump sobre una flexibilización de sanciones a cambio de suministros rusos de diésel.

El mandatario ucraniano calificó el acuerdo de “indigno” y afirmó que podría alentar a Moscú a prolongar la guerra iniciada en febrero de 2022.