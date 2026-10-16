Donald Trump canceló la transmisión del fusilamiento de Nidal Hasan, autor del tiroteo en Fort Hood

Nidal Hasan fue declarado culpable de matar a 13 personas e herir a más de 30 en Fort Hood en 2009 (Foto: gentileza)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la ejecución del autor del tiroteo de Fort Hood no será transmitida públicamente. La medida se tomó tras enfrentar una fuerte reacción negativa de diversos sectores políticos al plan inicial del Pentágono.

El mandatario explicó a través de sus redes sociales que, aunque la transmisión en directo pudo haber servido como un fuerte elemento disuasorio, muchas personas prefieren no ver el suceso. Nidal Hasan morirá tal como estaba previsto por fusilamiento en una instalación del Ejército de Texas.

Las repercusiones políticas y cuáles son los antecedentes históricos

Según informó el medio NA, el plan original había sido revelado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, bajo el argumento de que la sociedad necesitaba conocer las consecuencias de tales actos.

Sin embargo, congresistas de distintas fuerzas advirtieron que un video de estas características podría ser utilizado como herramienta de reclutamiento terrorista. La ejecución del autor de la masacre transmitida en redes podría causar una ola masiva de rechazo al Gobierno estadounidense.

De haberse concretado la iniciativa, Estados Unidos se habría sumado a un reducido grupo de naciones que realizan prácticas públicas de esta índole. Los registros históricos señalan que la última ejecución militar de este tipo en el país norteamericano tuvo lugar en el año 1945.

Quién es Nidal Hasan, autor del tiroteo de Fort Hood

Nidal Hasan había sido declarado culpable de asesinar a 13 personas y herir a más de 30 durante el trágico episodio ocurrido en 2009. Su pena capital por fusilamiento quedó programada para el próximo 3 de diciembre a las 13 horas.

La administración federal aclaró que los familiares directos de las víctimas tendrán la potestad de presenciar la justicia en persona si así lo desean. Con esta determinación, el gobierno buscó aplacar las críticas internas generadas en torno a la exposición mediática del evento.